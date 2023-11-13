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性影像流傳受害不分性別 男性有增加趨勢

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

根據衛福部保護服務司統計今年2到6月性影像傳播申訴案件及被害人數，其中被害女性占五成八，男性四成二，顯示性影像傳播「不分性別，沒有人可以置身事外」。圖為屏東縣府社會處於今年六月在圖書館總館舉辦「私密勿流數位性私密影像散布防制展」。本報資料照片
根據衛福部保護服務司統計今年2到6月性影像傳播申訴案件及被害人數，其中被害女性占五成八，男性四成二，顯示性影像傳播「不分性別，沒有人可以置身事外」。圖為屏東縣府社會處於今年六月在圖書館總館舉辦「私密勿流數位性私密影像散布防制展」。本報資料照片
性影像在網路流傳，對被害人造成嚴重創傷。根據衛福部保護服務司統計今年二到六月申訴案件及被害人數，其中被害女性占五成八，男性四成二，顯示性影像傳播「不分性別，沒有人可以置身事外」，且男性有增加的趨勢；分析散布者，以網友高達百分之八十二，其次是現任或前任伴侶占百分之十六，朋友、當事人和不確定分占百分之一。

根據衛福部保護司統計，性影像處理中心今年二至六月接獲申訴案件數，高達一三二七件，有八八八名被害人，較去年同期成長五倍。研判原因與今年的「#MeToo」風潮有關，再加上透過向處理中心申訴，被害人有管道可以處理解決。

分析發現，性影像被害者年齡以十八至廿五歲最多，占百分之五十三，廿六歲至卅五歲占百分之卅五。衛福部保護司長張秀鴛表示，近來發現男性受害者有增加的趨勢。  

就散布者平台分析，以社群平台最多，占百分之卅五，其次為成人影音平台，占百分之卅三，第三是成人論壇，占百分之十三、通訊軟體百分之十、短網址百分之五、交友平台百分之三、其他百分之一。統計也發現，被害人有報警意願占四成四，無報警意願為五成六。

不論有無報警，性影像處理中心接獲申訴案件後，經通知網路業者後，已成功移除案件達成七成一，未配合移除下架者網路平台有六十三個，皆為境外網路平台。

衛福部提醒，民眾若發現自己的性影像未經同意遭到散布，謹記「二不三要」，即不要刪除、不要聲張、要保留相關證據、要記錄連結及散布者帳號等資訊、要向性影像處理中心提出申訴。如需申訴移除下架性影像，可直接至衛福部首頁的性影像處理中心（https://www.mohw.gov.tw/mp-1.html ）提出線上申訴。

衛福部 網路 MeToo

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