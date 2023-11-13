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性加害人樣貌多元 社經地位高者也可能網路犯罪

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

專家指出，性犯罪範圍很廣，包括性猥褻、性侵害，或是性影像散布等，加害人樣態也十分多元，治療、輔導效果也會受樣態不同有所不同。本報資料照片
專家指出，性犯罪範圍很廣，包括性猥褻、性侵害，或是性影像散布等，加害人樣態也十分多元，治療、輔導效果也會受樣態不同有所不同。本報資料照片
散布性影像造成被害人嚴重身心傷害，展翅協會秘書長陳逸玲說，性影像散布加害人沒有固定特徵、樣貌，背後動機也不同，若誘拐兒少拍攝性影像，可能包含著販售照片、影像等商業動機，或在網路上剛好遇到兒少，認為兒少好控制、利誘，以誘拐拍攝性影像、性接觸。

陳逸玲說，性犯罪加害人的角色有很大的光譜，可能是一般人，或高知識分子、高社經地位的人都可能成為加害人。因此在提供加害人治療、輔導時，這些都必須加以考量，若今天加害人純粹是商業利益考量，這又需要如何治療。但若是真的需要治療的對象，則從諮詢、預防、治療等著手，特別是心理諮商資源缺乏，應加強布建。

「最重要的是，應該要針對潛在加害人，當自己已知道可能對兒少出手時，適時提供安全的諮詢管道，提供協助，不要讓他成為真正的加害人 」。陳逸玲指出，這也是未來國內可以擬定的方向，降低性犯罪發生。

性影像散布屬於性犯罪。衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，加害人樣態十分多元，治療、輔導效果也會受樣態而不同。國外面對智能不足的性犯罪樣態，多先進行特殊教育，讓個案透過圖畫等方式，表達當時違法的行為，並經一段時間後，促進及澄清性觀念的偏差，再配合行為控制治療。

但李俊宏不諱言，此類治療、輔導，對於某些加害人有極限性，治療效果有限，社會仍有擔心時，需在人權與法治上尋找平衡，有的國家建置長期收容處所，如治療性社區，與潛在被害者有一點距離，但相對自由度高一點，美國可能是設在離岸有一段距離的小島上；南韓則是加害人回歸社區，但採專人全時監控，避免社會安全受到影響。

美國 司法 網路

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驚爆性影像5／加害人樣態多元 治療以「這」類效果最差

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