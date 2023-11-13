刺青店當堂口 凌虐少女迫接客

竹聯幫弘仁會三峽分會長陳姓男子經營刺青店，涉拘禁失學少女脅迫性交易，刑事局拘提陳等12人。記者李奕昕／翻攝 竹聯幫弘仁會三峽分會長陳皓恩經營刺青店，涉拘禁國中女學生脅迫性交易，毆打、電擊或以菸蒂、鎮暴槍凌虐，並強拍裸照，有被害人數度輕生。新北地檢署指揮刑事局拘提十二人，清查至少三名少女被害，依兒童及少年性剝削防制條例等罪送辦，新北地院裁定陳等五人羈押禁見。

警方調查，廿九歲陳皓恩原為四海幫海富堂堂主，曾被查獲販毒及拘禁提供詐團人頭帳戶者，今年轉為竹聯幫弘仁會三峽分會長，在新北三峽區開刺青店當堂口，吸收前往刺青男子、少年為小弟，五月起透過廿一歲簡姓小弟以刺青打折或免費留宿吸收少女性交易。

陳等人在臉書、IG、網路論壇及包養網站登廣告，用IG及微信聯繫男客，少女由小弟接送或自行前往汽車旅館「開房間」，每次三小時，收費一萬二千元，多上繳堂口。

三名就讀國中的十四、十五歲少女，每天接客二至三次，不從或逃跑被抓回，會遭拘禁在刺青店，被徒手或持棍棒、熱熔膠條毆打，電擊棒電擊、菸蒂燙及射擊BB彈或玻璃彈，並強拍裸照。三女被救出後由社工安置，其中一女曾數度輕生，泣訴「快瘋了」、「人生怎麼辦？」

另陳一名小弟欲脫離幫會被強索五十萬元「封口費」，今年七月接到另名小弟聯繫稱「大哥不在意了」，回刺青店卻遭拘禁毆打、開山刀砍傷右大腿，逼簽五十萬元本票。

刑事局與新北警方接獲檢舉，本月九日搜索拘提陳等十二人，查扣犯嫌手機發現有一名少女及小弟被凌虐影片。陳稱僅提供場地，都是小弟所為，但小弟多稱受他指使。

警詢後依兒少性剝削、組織犯罪、傷害、妨害自由、恐嚇等罪移送，新北地檢署聲押禁見六人，另三人以十萬元交保，三名少年移送少年法庭審理；法院裁定陳等五人羈押禁見，一人五萬元交保。