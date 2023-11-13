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被側錄也不自知 專家：聊天千萬別「視訊裸聊」
「聊天就單純聊天，千萬不要視訊裸聊」，衛福部保護服務司長張秀鴛指出，性影像犯罪日益增加，衛福部性影像處理中心受理性影像申訴案件發現，申訴案件中高達三成至四成是「視訊裸聊」時，遭到對方側錄，再加以威脅，此類案件已成為性影像犯罪主流。近期更發現，許多男性在「視訊裸聊」時遭到對方側錄，成為被威脅的對象。
「視訊裸聊極具私密性，裸聊地點常在家中，民眾警覺性低，容易輕忽，被側錄也不自知」，衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，家中環境安全，一般人在家時，心理卸下防備後，容易遭到感情、金錢詐騙設局。
張秀鴛指出，「視訊裸聊」是一種犯罪手段，當被側錄拍照、上傳網路，各種威脅、恐赫、勒索樣樣都來，如果是年輕女性被害人，常被要求見面、交往，或要求性交易、性剝削等；年齡較大的被害人，常是勒索金錢，簡單來說，這就是一種「性」詐騙。
「性影像一旦傳出去，靈魂有如終生紋身，無法清洗乾淨，所帶來的威脅、恐嚇，如影隨形，這是一輩子的痛，永遠活在恐懼中」，張秀鴛提醒，網路性影像下架困難，使用網路一定要非常小心，不要太好奇、不要太相信對方，若對方採溫情主義、灌迷湯，要求拍攝性影像時，這都充滿風險，務必要拒絕。目前將加強視訊裸聊宣導，降低被害人數。
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