被側錄也不自知 專家：聊天千萬別「視訊裸聊」

為保護性影像犯罪被害人，「性侵害犯罪防治法」第十三條明訂性影像移除下架規定，但今年八月十五日上路以來，截至十月十五日，申訴案件成案率僅百分之廿五、成案後自網路移除下架比率為百分之六十七點五八。私密影像下架困難，衛福部表示遭逢三大瓶頸，分別是申訴人放棄、網站IP設置國外、網站業者資訊不明。

2023-11-13 02:02