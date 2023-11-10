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揭露狼師幼兒園除非修法 行政作為可獨立於司法

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

北市某私立幼兒園園長兒子，利用在校老師身分，性侵6名女學童遭檢方起訴，卻傳出園長經營另家托嬰中心更名後繼續招生，且有家長向媒體投訴起訴時未揭露該幼兒園及狼師相關資訊，以致有不知情家長仍將孩子送往該幼兒園。法界人士指出，現行性侵害防治法規定嚴格除非修法，但行政機關可獨立採取因應作為，不需要受到司法機關調查過程或結果的約束。

法界人士表示，有關資訊揭露部分，這點因現行性侵害防治法相關規定，就是如此嚴格限制包括媒體、公務員等相關人員，除非修法否則無解，但這不代表就應該要修法。現在有不知情把小孩送去幼兒園的家長，認為資訊應適度揭露；反之，被害學童的家長，說不定就不願意幼兒園名稱、狼師姓名曝光，以保護自己孩子，因此即便修法，仍應謹慎廣納各方意見。

至於司法和行政機關通報部分，法界人士認為，檢方8月起訴後，便會立刻製作書類正本送達北市教育局，教育局也隨即在10月廢止立案，但考量被害人多達6名，卷證資料應該不少，製作需要相當時間，相信檢方和行政機關在流程上都不至於延誤。

其次，司法偵查與行政處置為各自獨立，例如當初板橋幼兒園下藥疑雲便是一例，檢方偵查中依然可進行行政調查。此外，就算檢方、媒體無法揭露相關資訊，行政機關也早已掌握涉案幼兒園正在接受調查，就可獨立採取行政作為，不需要等待檢方偵辦動作。

法界人士指出，正因檢方偵查結果和行政機關作為互相不受拘束，檢方起訴狼師是個人行為，是否因為狼師是園長兒子，就可以擴及廢止整個幼兒園的立案，這當中並不是等號，行政機關決定廢止應該要有其他的考量，而非單純依據檢方偵查起訴的結果。

北市某私立幼兒園園長兒子，利用在校老師身分，性侵6名女學童遭檢方起訴，卻傳出園長經營另家托嬰中心更名後繼續招生。示意圖／本報資料照片
北市某私立幼兒園園長兒子，利用在校老師身分，性侵6名女學童遭檢方起訴，卻傳出園長經營另家托嬰中心更名後繼續招生。示意圖／本報資料照片

幼兒園 狼師 性侵 托嬰

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