北市幼園爆狼師遭廢止立案 園長另家托嬰中心轉讓易主

北市某私立幼兒園園長兒子以老師身分，涉嫌當著學童面撫摸女童下體還以手指性侵，直到有女童向家長透露才曝光，受害女童達6名，北檢8月依對未成年違反意願猥褻等罪起訴該師，教育局10月起廢止幼兒園設立許可，卻傳出園長經營另家托嬰中心仍繼續招生。社會局回應，該托嬰中心已轉賣易主，近日稽查無發現違法或不當對待。

檢警調查，涉案男老師現年20多歲，在園所任職2年多，同時是園長之子，被害女童則均為4、5歲的學童。今年7月間，1名被害女童睡前與母親閒聊時，無意間透露學校男老師會把手伸進她的褲子裡，還會摸她下體，全案才爆發，男老師遭羈押禁見。

教育局7月中上旬接獲園方通報，即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」開審查小組調查，結果9月出爐，男老師有性侵害及性騷擾行為屬實，依「教保服務人員條例」終身不得任教保服務人員、處60萬元罰鍰，另處園所負責人6萬元罰鍰，10月1日起廢止設立許可處分。

幼兒園雖已停業，傳出該園長所經營另一家托嬰中心於事件爆發後，改名繼續對外招生。社會局回應，經確認，該師母親已於日前將托嬰中心轉賣易主，不再由她經營；為維護該托嬰中心安全，近日數次無預警稽查，暫無發現違法或不當對待情況。