快訊

SOGO復興館隔壁！超級豪宅「台北之星」開箱... 房仲曝：很多名人來看屋

警分局長傳開公務車私會女友人 拔官下場慘

被咬了奇癢無比！全球陷入臭蟲危機 臭蟲是什麼、台灣怎麼防一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市幼園爆狼師遭廢止立案 園長另家托嬰中心轉讓易主

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市某私立幼兒園園長兒子以老師身分，涉嫌當著學童面撫摸女童下體還以手指性侵，直到有女童向家長透露才曝光，受害女童達6名，北檢8月依對未成年違反意願猥褻等罪起訴該師，教育局10月起廢止幼兒園設立許可，卻傳出園長經營另家托嬰中心仍繼續招生。社會局回應，該托嬰中心已轉賣易主，近日稽查無發現違法或不當對待。

檢警調查，涉案男老師現年20多歲，在園所任職2年多，同時是園長之子，被害女童則均為4、5歲的學童。今年7月間，1名被害女童睡前與母親閒聊時，無意間透露學校男老師會把手伸進她的褲子裡，還會摸她下體，全案才爆發，男老師遭羈押禁見。

教育局7月中上旬接獲園方通報，即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」開審查小組調查，結果9月出爐，男老師有性侵害及性騷擾行為屬實，依「教保服務人員條例」終身不得任教保服務人員、處60萬元罰鍰，另處園所負責人6萬元罰鍰，10月1日起廢止設立許可處分。

幼兒園雖已停業，傳出該園長所經營另一家托嬰中心於事件爆發後，改名繼續對外招生。社會局回應，經確認，該師母親已於日前將托嬰中心轉賣易主，不再由她經營；為維護該托嬰中心安全，近日數次無預警稽查，暫無發現違法或不當對待情況。

社會局表示，托嬰中心若發生相關不當對待問題，將依兒童及少年權益保障法第83條，處6萬至60萬元罰鍰，情節嚴重者，得命其停辦，並公布機構名稱及負責人姓名。也強調將持續無預警加強查察托嬰中心，毋枉毋縱；家長若有轉托需求，社會局也會積極協助，保障嬰幼兒托育品質及安全。

北市某私立幼兒園爆發男師涉嫌性侵女童被起訴，教育局10月起廢止幼兒園設立許可，卻傳出園長經營另家托嬰中心仍繼續招生。圖／聯合報系資料照
北市某私立幼兒園爆發男師涉嫌性侵女童被起訴，教育局10月起廢止幼兒園設立許可，卻傳出園長經營另家托嬰中心仍繼續招生。圖／聯合報系資料照

托嬰 幼兒園 教育局 性侵 猥褻

延伸閱讀

開通了！安坑輕軌新和國小站增2新道路 可更快到北市

賴清德競選看板「露三點」 北市議員批：在玩法嗎？

北市河濱公園向日葵花展絕美 廁所卻嚇到2歲兒不敢進去

北一女、建中樂隊樂器挨轟太老舊 北市教育局回應了

相關新聞

北市幼園爆狼師遭廢止立案 園長另家托嬰中心轉讓易主

北市某私立幼兒園園長兒子以老師身分，涉嫌當著學童面撫摸女童下體還以手指性侵，直到有女童向家長透露才曝光，受害女童達6名，...

辣手摧花還逼美容師水瓶性虐 「手段凶殘」判4年2月刑

建材搬運工黃家祥前往從事美容業的越南籍女子住處，黃要求性交遭拒，他變臉命令女方脫衣。越女佯裝要上廁所，裸身跑向對門房客求...

男擠捷運車廂磨蹭OL臀部 被白眼喝斥仍不停 還辯有身心病

吳姓男子今年5月中於上班交通尖鋒時段，從新北市搭乘捷運在車廂內，趁車廂內乘客眾多，刻意站在穿著窄裙的粉領族上班女子後方，...

1萬5對半分 2男先「試車」再誘5逃家少女下海賣淫

伍姓及褚姓男子容留5名年僅14、15歲逃家少女，利用手機網路交友軟體媒介至新北及桃園市等地汽車旅館賣淫，每次收費1萬50...

男大生啪啪啪13歲小女友 在她家翻雲覆雨8次遭重判

宋姓男大生與13歲少女交往，雙方認識12天內，就被少女帶回家8度發生性關係，少女雙親提告，宋生被依妨害性自主罪起訴。宋生...

遭雇主性騷 將可外部申訴

今年五月接連爆出多起「MeToo」事件，促使政府修正性平三法，其中性別平等工作法部分修正條文預計明年三月八日上路。勞動部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。