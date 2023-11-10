辣手摧花還逼美容師水瓶性虐 「手段凶殘」判4年2月刑

建材搬運工黃家祥前往從事美容業的越南籍女子住處，黃要求性交遭拒，他變臉命令女方脫衣。越女佯裝要上廁所，裸身跑向對門房客求救，卻被黃抓回毆打，並恫嚇「不做就要殺妳」，黃不僅性交得逞，還要求越女拿礦泉水瓶自行插入下體虐待。新竹地方法院依強制性交罪判黃4年10月，台灣高等法院今撤銷原判決，減為4年2月徒刑。

黃家祥2021年9月7日清晨6點多強行性侵並肛交越南籍女子，並要求對方替他口交，過程中不斷毆打對方，造成被害人多處挫瘀傷，因其他房客不斷聽到尖叫聲，華廈管理員敲門查看，黃才穿衣服離去。越女在友人陪同下前往台大新竹醫院驗傷，再向新竹縣警新湖分局報案。

黃家祥辯稱與越女性交易，否認強制性交。

被害人表示，當時她想睡覺，卻聽到有人敲門，她不知對方是怎麼上樓的，但對方說想刮痧，後來卻變成要和她發生性關係。她說，黃拿礦泉水瓶要她自己插入下體，因她沒做到便遭毆打，還被電線綁住脖子，她一直反抗，黃卻威脅「不能叫」。

新竹地院批黃家祥為了色慾卻不顧被害人感受，手段凶殘、絲毫不尊重他人性自主權，犯後還狡辯，判他4年10月徒刑。