遭雇主性騷 將可外部申訴

勞動部預告「地方主管機關受理工作場所性騷擾事件申訴處理辦法」，明訂作為外部申訴管道的地方主管機關若收到勞工申後，必須在2個月內完成調查，必要時得延長1個月。圖／本報資料照片 今年五月接連爆出多起「MeToo」事件，促使政府修正性平三法，其中性別平等工作法部分修正條文預計明年三月八日上路。勞動部預告地方主管機關受理工作場所性騷擾事件申訴處理辦法，明定職場性騷擾行為人是雇主或勞工不服公司調查、懲戒結果，勞工可走外部機制向地方主管機關申訴，地方政府須在兩個月內完成調查，必要時得延長一個月。

衛福部統計，今年上半年性騷擾申訴案成立七五四件、不成立二五五件、撤回六十三件，比去年同期增加近一成，今年六月申訴案更顯著增加。

性工法修法新增外部申訴機制，性騷行為人是事業單位最高負責人或雇用人，或勞工不滿公司處理結果，可向地方主管機關申訴。勞動部表示，地方主管機關收到勞工申訴書後須在兩個月內完成調查，必要時得延長一個月，並應通知申訴人。

若認定雇主性騷，地方主管機關將開罰一萬至一百萬元，若公司處理過程不當，可開罰兩萬至一百萬元。勞動部說，該辦法預告期十四天，將陸續預告性工法相關子法，職場性騷擾指引預計年底出爐。