涉藉機觸胸性騷 雲嘉南區養護工程分局男員工遭起訴

公路局雲嘉南區養護工程分局發生職場性騷擾，陳姓員工被控去年11月及今年5月間，對女同事觸胸、撫摸頭髮，陳員否認；分局調查認定性騷擾成立，嘉檢依違反性騷擾防治法起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，44歲陳男擔任交通部公路局雲嘉南區養護工程分局工程師，於去年11月至12月間某日下午，邀女同事至養護工程分局大樓頂樓，以教導女同事腹式呼吸法為由，觸碰女同事肚子及胸部。

陳男於去年12月28日下午再次在大樓頂樓藉由談論與新公司留任問題，突然將女同事扛起而觸碰其胸部2次；今年5月26日上午在辦公室內，陳男突然徒手撫摸女同事頭髮馬尾，並藉故詢問要不要訂便當。

檢方表示，這名女同事曾以Line告訴陳男，不要有不適當肢體接觸，且對陳男的觸摸感到不舒服，陳男曾以Line留言向女同事道歉；因陳男行為屬於職場性騷擾，這名女同事向養護工程分局提出性騷擾申訴。

起訴書表示，陳男承認指導腹式呼吸法時，僅有摸到女同事肚子；且因椎間盤突出，無法進行扛人的動作；有觸摸女同事頭髮，但並不曉得這樣會是性騷擾。

檢方指出，養護工程分局受理這起職場性騷擾後進行調查，結果認定陳男對女同事的性騷擾行為成立；另外，陳男也曾對另1名女同事涉及性騷擾，造成這名女同事因而離職。