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炎亞綸認拍性愛片辯助興 手機數位鑑識抓包他傳給2人觀看

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人炎亞綸陷性影像風波，他辯稱，為了助興才拿手機拍影片，沒有違反對方意願，不知影片為何外流。士林地檢署今偵結，依手機數位鑑識，抓出炎私下傳影片給其他2名網友觀看，但沒有散布給不特定人，依「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等2罪嫌起訴。

耀樂今年6月間提告，炎違反他的意願，在他不知情情況下拍性影片，還將影片散布供人觀覽，提告「違反本人意願之方法使少年被製造及散布本案性 影像影片等罪嫌」

檢方起訴指出，2017年6月炎從臉書Messenger認識耀樂，2017年12月交往，明知對方未成年，卻在2017年12月至2018年6月間的不詳時間，在天母住處拍下性影像。

炎亞綸否認強制性交罪，他供稱，拍影像時沒有違反對方意願，他為了助興才拿手機拍攝，拍攝前有先問對方，對方也有看到他拿手機在拍，沒有出言制止；並無散布性影像影片，他不知道為何影片外流，事後還請朋友協助下架影片，並資助耀樂後續的律師費用。

2018年9月耀樂發現影片外流時，曾使用臉書Messenger通訊軟體質問炎亞綸，「video?」 這是你手機的，你怎麼把它放出去？炎當時則回覆，「我的影片沒有外流任何人，我完全不知道怎麼會外流，我之前手機有送修，我已經刪掉了。」

檢察官分析性影片認為，炎持手機由上往下拍，耀樂躺床緊閉雙眼，兩人是面對面狀態，耀樂可輕易察覺有無被拍攝，再者，耀樂發現影片外流後，質疑為何外流影片，隻字未提在不知情狀況被拍攝，難認案發時炎有違反少年意願拍攝性影像，起訴炎涉犯製造少年為性交行為電子訊號罪嫌。

檢察官偵辦此案，查扣炎的手機送「數位鑑識」僅有抓到炎在2019年5月4日傍晚5時許、2020年2月5日深夜11時許，2度私下傳給2名不詳網友觀看，並沒有散布性影像給不特定人或特定多數人瀏覽。檢方認定，炎沒有散布性影像，但因無故繼續持有該性影像，認定他涉犯修正後意圖散布而持有少年性影像罪嫌。

另檢方也查出，外籍陳姓男子涉在2018年9月間，涉從推特的不詳網站，下載本案性影像，並用Whats App傳給炎亞綸觀看，持續無故持有少年性影像。今年8月間檢方搜索查扣存有性影像的手機及筆電，陳遭依修正後無故持有少年性影像罪嫌起訴。

炎亞綸上月現身耀樂記者會，炎道歉後搭計程車離開。(本報資料照片)
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耀樂。圖／本報系資料照
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台灣演藝圈近日吹起「Me Too」風暴，圖為炎亞綸（右）當面跟耀樂道歉。記者李政龍／攝影
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影片 耀樂 提告 猥褻 炎亞綸

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