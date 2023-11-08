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北市男警涉性騷記過2次請辭 調監視器另涉洩密

中央社／ 台北8日電

北市26歲黃姓男警今年5月休假和友人出遊期間涉及性騷擾情事，台北市警察局萬華分局今天表示，經獲報查處後記過2次並列為汰除對象，後經告誡、輔導，黃員提出請辭生效。

萬華分局今天發布新聞稿表示，前西門町派出所黃姓員警於今年5月間涉性騷擾防治法案，依規定查處並核予記過2次行政處分，且認為黃姓員警已不適任警職，列為汰除對象，經告誡與輔導，他提出辭呈後於5月24日生效。

據了解，26歲黃男於5月休假期間和友人南下出遊，因涉酒後性騷擾同行友人的女友，當事人事後向警局報案，萬華分局展開調查。

黃男獲悉此事後，認為案發時自己酒醉不清楚當下情形，竟請友人協助調閱店家監視器畫面，並傳送給其他友人瀏覽。

萬華分局表示，調查此件性騷擾案過程中，發現黃姓員警竟將調查事證洩漏給第三人，涉嫌刑法洩密罪，已函請台北地檢署偵辦並提起公訴在案。

萬華分局表示，全案主動積極查處，並秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度與決心，持續落實警紀警辦，以維風紀。

北市26歲黃姓男警今年5月休假和友人出遊期間涉及性騷擾情事，台北市警察局萬華分局今天表示，經獲報查處後記過2次並列為汰除對象，後經告誡、輔導，黃員提出請辭生效。報系資料照
北市26歲黃姓男警今年5月休假和友人出遊期間涉及性騷擾情事，台北市警察局萬華分局今天表示，經獲報查處後記過2次並列為汰除對象，後經告誡、輔導，黃員提出請辭生效。報系資料照

性騷擾 北市 監視器 警察

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