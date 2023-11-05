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色狼約正妹網友賞碧山巖百萬夜景 車內強吻亂摸性侵得逞

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子今年暑假期間約正妹網友看百萬夜景，第一次見面開租賃車上山至內湖碧山巖，不料，林男竟是色狼，涉嫌在停車場等處，趁兩人同處車內空間，強吻、猥褻、性侵得逞，正妹下車後立刻報案。士林地檢署偵結，依強制性交罪嫌起訴林男。

林姓男子今年7月間在網路上認識女網友，兩人聊天後相約隔天晚上看夜景，林男駕駛租賃車，載著初見面的女網友前往台北市熱門看夜景地點內湖碧山巖，可眺望台北夜景，可見101大樓、圓山大飯店、松山機場景點。

起訴指出，林男涉嫌在碧山巖停車場、山路旁、學校等地點，違反女網友意願，強吻、摸胸、摸下體猥褻，甚至以手指強制性交等逞。女網友難忍遭侮辱，下車後立即報警提告林男。

林男到案稱，在車上確實親吻撫摸女網友，但根本沒有違反她意願。全案檢察官依女網友提供的錄影畫面、疑似性侵害事件驗傷診斷、刑事局鑑定書等證物，認定林男涉犯強制性交罪，依法起訴。

台北市碧山巖百萬夜景。圖／引用自「台北私房景點總點名」票選網站
台北市碧山巖百萬夜景。圖／引用自「台北私房景點總點名」票選網站

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