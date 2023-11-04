桃園15歲小女友蹺家投靠 他管不住「小弟弟」慘了
桃市楊梅區有名就讀國二少女不滿雙親管得嚴，不讓她交男友，去年5月間憤而離家出走，當晚就投靠租住在平鎮區的21歲黃姓男友家，家長報警協尋發現愛女竟和男友發生2次性關係，桃園地院認定黃男觸犯與14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，應執行徒刑3月，緩刑3年期間交付保護管束，判決確定1年內參加4場法治教育、2年內提供48小時義務勞務。本案可上訴。
少女去年間透過交友軟體結識黃男，去年5月間，黃男聽聞少女嫌雙親對她管教甚嚴，同意收容，詎料，借宿期間，黃男控制不住「小弟弟」，在取得少女同意下，2人偷嘗禁果，等少女雙親循線找上門時，驚見愛女竟然單獨與黃姓成年男子同居，甚至已經發生過2次性關係，氣得提告。
法官審酌，黃姓被告竟為滿足一己私欲，與14歲以上未滿16歲的被害少女發生性關係，法治觀念淡薄，影響少女身心健全發展，實屬可議；念其犯後坦承犯行，已知悔悟，態度良好，且與少女的雙親達成和解，量處主文所示之刑。
法官認為，黃姓被告無前科，犯後已坦承犯行，相信他經過偵審程序及刑的宣告後，應能知所警惕無再犯之虞，因此宣告之刑暫以不執行為適當，又審酌黃姓被告因法治觀念薄弱觸法，為了讓他深切反省、預防再犯，認為應課予相當條件的緩刑負擔，令他能從中深切記取教訓，諭知應於判決確定起2年內，向執行檢察官指定機構或團體，提供48小時義務勞務，並應自判決確定之日起1年內接受法治教育課程4場次，希望他能確切明瞭自己行為所造成的損害，培養法治觀念。
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