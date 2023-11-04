桃園15歲小女友蹺家投靠 他管不住「小弟弟」慘了

桃市楊梅區有名就讀國二少女不滿雙親管得嚴，不讓她交男友，去年5月間憤而離家出走，當晚就投靠租住在平鎮區的21歲黃姓男友家，家長報警協尋發現愛女竟和男友發生2次性關係，桃園地院認定黃男觸犯與14歲以上未滿16歲女子性交共2罪，應執行徒刑3月，緩刑3年期間交付保護管束，判決確定1年內參加4場法治教育、2年內提供48小時義務勞務。本案可上訴。

少女去年間透過交友軟體結識黃男，去年5月間，黃男聽聞少女嫌雙親對她管教甚嚴，同意收容，詎料，借宿期間，黃男控制不住「小弟弟」，在取得少女同意下，2人偷嘗禁果，等少女雙親循線找上門時，驚見愛女竟然單獨與黃姓成年男子同居，甚至已經發生過2次性關係，氣得提告。

法官審酌，黃姓被告竟為滿足一己私欲，與14歲以上未滿16歲的被害少女發生性關係，法治觀念淡薄，影響少女身心健全發展，實屬可議；念其犯後坦承犯行，已知悔悟，態度良好，且與少女的雙親達成和解，量處主文所示之刑。