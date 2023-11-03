護理師居家訪視差點遭性侵 惡狼下場判3年半

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有名女護理師今年初進行居家訪視，為林姓病人打針、排藥時，林見母親外出、父親中風臥床，於是將大門上鎖、把收音機音量調大，然後對認識3年餘護理師伸狼爪強行碰摸私處，以體型壓制對方之際，試圖脫褲性侵，幸護理師掙扎及時逃離，桃園地院審結，將林男依強制性交未遂判處徒刑3年6月；由於林於今年3月審理期間，多次到醫院找護理師「解釋誤會」，遭法院收押禁見迄今，本案可上訴。

判決指出，家住桃市龜山區的林男今年初某日下午4點半，趁護理師獨自前往他家進行居家訪視病患工作時，適逢母親外出、父親中風臥床，見護理師單獨1人有機可乘，基於強制性交犯意，先將住處客廳門及大門門鎖均上鎖，再將屋內收音機音量放大，在客廳內強拉護理師近身，然後隔褲摸私處，不顧對方抗拒、推開、喝叱，強行將她拉近內部餐廳。

經護理師抗拒，雙方發生拉扯，但林男接著將她推坐於客廳沙發上，持續伸狼爪觸摸對方私處、以自己上半身壓制護理師行動，另一手試圖褪去自己短褲，所幸護理師持續以手抓他的脖子、腳踢他肚子等方式掙扎反抗，而得以趁林男鬆手時，自行脫返回醫院後，護理師持續哭泣、驚恐、不能言語，並出現情緒低落、害怕等情緒，經2名同事安撫詢問，才得知她差點被林男性侵害，立刻報警。

法院審理時，林矢口否認犯行，以「我有精神疾病、精神分裂，護理師當天下午例行性到我家給我藥物，我當天精神狀況不是很好，有摸她的屁股，但沒有她說的強制性交未遂等其他事情」，甚至主張他領有中度身障證明，行為時不能辨識違法或欠缺辨識能力等辯稱，林的辯護律師也說，縱使護理師指述情節為真實，那種狀況應該只是強制猥褻等，但經桃療鑑定認為，林符合思覺失調症但犯案當時行為能力未達顯著下降。

法官審酌，林姓被告為滿足一己私慾，罔顧護理師居家訪視為他提供注射、提供藥物醫療服務，竟對她強制性交未遂，對她身心造成很大傷害，被告犯後否認犯行、供述反覆，犯後態度不佳，另被告於案件審理期間，多次藉故至護理師工作場所騷擾，造成護理師精神恐懼，且被告一再於審理期間強調「我只有摸她的屁股而已」的漠然態度，量處主文所示之刑。

桃園林姓男子趁護理師單獨到他家進行居家訪視時伸狼爪、企圖性侵，桃園地院審結，將他依強制性交未遂判處徒刑3年6月，本案可上訴。示意圖非本案。圖／本報資料照片
桃園林姓男子趁護理師單獨到他家進行居家訪視時伸狼爪、企圖性侵，桃園地院審結，將他依強制性交未遂判處徒刑3年6月，本案可上訴。示意圖非本案。圖／本報資料照片

護理師 中風

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