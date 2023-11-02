「霸道總裁」命員工輪姦逼下海 火烤針沾辣椒醬刺失學女「婊子」

黃男和楊姓妻子逼女子性交易勞力剝削，還拿針火烤沾辣椒醬在她腳上刺「婊子」。示意圖／ingimage 台中黃姓男子在臉書自稱「霸道總裁」，和楊姓妻子經營傳播公司逼失學女子性交易，還苛扣工資命員工圍毆、輪番性侵，楊女還帶小妹拿針火烤，沾辣椒醬、鹽巴等在她腳上刺「婊子」；檢方痛斥黃等對女子以非人道方式凌虐，依強制性交等罪嫌起訴黃等7人，建請法院對黃量處最嚴厲之刑。

檢方起訴指出，黃男（35歲）綽號「龍哥」在臉書自稱「霸道總裁」，和妻子楊女（39歲）綽號「小豬」，利用未辦理營業登記的「最潮娛樂公司」及開發公司名義，從事酒店小姐傳播、建築工地等。

黃男2022年11月起透過抖音認識當時在教養院收容的女子，又以介紹工作為由引誘她逃離機構，並安排她坐檯陪酒、工地粗工及性交易。未料今年1月出，黃男、楊女就以女子和員工搞曖昧違反公司規定，持鎮暴槍朝她大腿開1槍後逼簽30萬元本票。

少女後又被安排到梧棲一處工地，原本1天工資1400元，卻遭黃、楊苛扣1天僅剩100元至200元，就連晚上去坐檯陪酒、性交易等薪資也全拿走，若女子反抗就會遭黃、楊及5名員工痛毆，或持鎮暴槍、鋼珠槍及空氣槍朝她圍攻掃射。

今年2月時，眾人又以女子性交易拿到1萬5000元薪資想逃為由，竟由杜姓員工持炒菜鍋猛毆她頭，楊女還帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在她大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字。

檢警還查出，黃男今年1月23日又以女子欠債為由，佯稱被性侵1次可抵債5000元，女子明確拒絕仍慘遭田姓、陳姓男子及田姓少年輪流性侵，眾人不顧她哭泣，黃還在一旁拿手機錄影；全案經台中第三分局東區分駐所今年4月7日查緝通緝犯意外發現女子全身傷痕累累才曝光。

檢方訊時，黃男僅坦承有朝女子打巴掌、拿手機敲頭，其餘全部否認，楊女則說是女子先違反公司規定和員工搞曖昧才簽本票，還說她喜歡亂搞「沒有懶叫她會死掉」、「每天都想要」，喜歡過公司每個男員工，自己想多賺錢才去做性交易，也否認對她勞力剝削。

黃姓女員工證稱，黃曾指示她們打女子，還說「要看到她的嘴巴跟臘腸一樣腫」，且楊女還說她是「北港香爐」像個婊子，就一起拿縫衣針火烤沾辣椒醬、米酒及鹽巴在她腳上刺婊子。

檢方7月20日指揮調查局、警方兵分4路搜索，將黃男及陳姓、田姓員工聲押獲准，今偵結依違反人口販運防制法、加重強制性交、意圖營利強迫使人為性交等罪嫌起訴一共7人，田姓少年交由少年法庭審理。

檢方也說，黃等濫用女子孤立無援，對帶她像是不需尊重的「客體」，巧立名目苛扣薪資、逼性交易及輪番性侵等非人道方式凌虐羞辱，且黃男是本案首謀，建請法院對黃量處最嚴厲之刑。