約看日出硬要解褲頭 色男朝妙齡女襲胸下場判1年6月

台中許姓男子今年元旦認識1名小他20多歲女子，約她吃宵夜、看日出，未料載到山區時竟朝女子強吻、襲胸，還一度想解開她褲頭，女子嚇到崩潰最後跳車才獲救，許犯後否認，還說是對方主動親他，但法院不採信，審酌許造成女子身心重創，依強制猥褻罪判他1年6月，可上訴。

檢警調查，許男和女子在IG互加好友，今1月1日相約吃宵夜、看日出，許開車載她到山區等待天亮時提議一起坐在後座休息，因女子表示頭痛，許就要她將頭靠在自己大腿上替她按摩，未料許一時克制不住朝她強吻、手伸進內衣摸胸，甚至一度想解開她褲頭。

但女子強力反抗還哭著求饒，雙方僵持一陣後女子要求載她回去，過程中她又怕激怒許男只好曲意逢迎、藉機聊天，同時也一邊傳訊向朋友求救，直到許開到市區停車時，女子隨即打開車門衝出逃離求救。

法院審理時，許男坦承有幫女子按摩、舌吻，但否認猥褻，辯稱按摩完後是對方主動親他，但沒有伸手去摸她胸部，因為女子說沒有想要進一步他就停下；女子證稱，當下遭許男強吻、摸胸，她崩潰到不知該怎麼辦，只能拚命反抗、大哭。

法院也查，女子有提出驗傷，經檢查出她右胸、右腹有抓痕，且女子遇害後一度情緒不穩服藥被送急診，並曾接受心理輔導，足以證明她遇害。

法院認為，許男為滿足私慾無視女子意願朝她猥褻，犯後矢口否認，毫無悔意，已造成女子生理、心理上難以磨滅陰影，依強制猥褻罪判他1年6月。