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台版「熔爐案」…對國小女生伸魔爪 南投狼師羈押禁見
南投縣竹山鎮劉姓國小校長今年6月被爆料，30年來對多名國小女學生喇舌、牽手，甚至同住汽車旅館，被稱為台版「熔爐案」。劉校長遭調查期間，還向家長、縣府施壓而遭停職。南投地檢署前天24日將他拘提到案，認為有湮滅、變造證據或勾串證人之虞聲押，南投地院裁定羈押禁見。
被害女學生莊小姐在立委蔡培慧陪同下開記者會，指控28年前就讀南投縣某國小，劉姓老師開車接送到安親班途中趁機撫摸大腿，將座椅拉平，還好她機警逃出；事後劉男到家中自掌嘴巴，父母心軟給他機會，沒想到「狼師」當上校長，20幾年來受害學生人數更多。
後續有更多受害學生上網控訴，當年遭劉侵害經過。南投縣政府啟動性平調查，要求劉請假離校。沒想到調查期間，劉透過關係向家長、縣府施壓，企圖掩蓋事實，遭監察院糾舉。南投縣性平會上月依新修訂性平法，將劉校長職務停職處分。
除了性平調查，南投檢警組成專案小組調查蒐證，24日對劉男住居所執行搜索，並將他拘提到案。主任檢察官洪英丰訊問後，認劉姓校長涉嫌重大，更有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞聲請羈押獲准，南投地檢署表示，將持續深入調查，讓全案水落石出。
韓國光州聽障學校聽障生遭到教職員性侵，因為改編自該事件的電影「熔爐」上映後重新調查；劉姓校長遭控案件因此被稱為台版「熔爐案」。劉姓校長喊冤，強調「如果這些是真的，我有辦法活到現在嗎？」他表示會保留法律追訴權，捍衛自身的清譽。
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