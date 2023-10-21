少女身體不適卻被繼父載進摩鐵硬上 忍5天才向閨密哭訴

桃市有名少女趁著國中畢業、等高中開學的暑假，與水泥工繼父四處到工地打工，2020年7月某日中午，少女因感冒不適，繼父假意帶她就醫，卻趁她昏睡之際載進摩鐵硬上，少女隱忍5天後跟閨密哭訴，事件才曝光。桃園地院審理時，雖繼父極力否認涉案，但依手機基地台位置與Google地圖時間軸及少女證詞，認定繼父涉及性侵，近日依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處6年8月徒刑。

判決指出，這名繼父與少女母親於2014年5月結婚，當時10歲大的少女跟著母親，直到少女母親生下同母異父的弟弟，一家四口同住在桃市八德區；3年前少女國中畢業、等高中開學的暑假，平常會隨從事泥做修補的繼父到工地協助處理雜務。

同年7月20日上午少女雖不舒服，仍跟著繼父到八德區工地做工，中午因不適沒吃飯，經旁人提醒，繼父才帶她走，上車後她陷入昏睡，沒想到醒來時，卻發現被繼父載至蘆竹區G Motel。

少女證稱，繼父說「先在這裡休息」，卻脫光衣褲穿內褲坐在沙發講手機，她躺上床沒多久，繼父也上床抱她，當她反射地推開，對方竟撲在她身上，強行脫扯她的內外褲，還說「我已經喜歡妳很久了，我想跟妳做愛、我已經忍很久了」，她以「我人很不舒服，想吐、想要喝水」拖延時，繼父竟凶她「妳再不快一點，我等下就射在裡面」。

少女害怕地問「你為什麼要這樣？」繼父說「因為我很恨妳，妳小學4年級回到媽媽身邊，害我們家變的一團亂」，少女說「但你也不能這樣對我，你不要繼續下去的話，我就不會跟別人講」，沒想繼父卻回稱「沒辦法，事情已經走到這個地步了，之前家裡沒錢的時候，妳媽說隨便出去找幾個人發生性行為就會有錢了，她是有老公的人怎麼可以這樣說」。

少女泣訴，繼父把手伸進内衣裡摸他胸部，然後硬上性侵得逞，當她醒來後發現泡在浴缸內，她穿衣服時，繼父突然跪在她腳邊說「我錯了，這件事情不要跟別人講」，隨即離開汽車旅館。

同年7月25日，少女無法繼續隱忍，以LINE傳訊向閨密傾吐遭繼父性侵，翌日由閨密母親帶她驗傷並告知其母，母親起初曾認為女兒說謊，質問丈夫是否曾帶女兒去汽車旅館，並持刀揚言自殺，但丈夫全都否認。