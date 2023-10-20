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色表哥拉國中表妹進房性侵 賠10萬獲原諒對方還他求情

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名越南籍移工和讀國中的表妹深夜看電視時，他見其他家人都入睡竟起色心，躺在她大腿上又拉進房間襲胸、指侵並硬上得逞；法院審酌，男子向警方自首予以減刑，已和10萬元和表妹和解獲原諒，對方也當庭替他求情，審理後妨害性自主罪判他1年10月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，男子今年2月28日和表妹一起在住家看電視，他見其他家人都已經就寢，竟起色心將頭躺在表妹大腿上，又伸出左手撫摸她下體，後來又坐起身親吻，但對方已經明確拒絕，男子還強行將她拉到房間掀衣襲胸、指侵最後硬上得逞。

男子事後自行到派出所自首，在警詢、偵查及法院審理時均坦承不諱，和表妹證詞相符；法院審酌，男子自首符合減刑要件，依法減刑。

法院也審酌，男子和表妹是家庭成員關係，他明知對方仍在就學，正值需人保護及照顧的年紀，卻為了滿足性慾，罔顧人倫，也造成少女身心負面影響。

法院也考量，男子已經以10萬元和表妹和解，少女審理時也說原諒表哥了，希望能判他最低刑度、宣告緩刑，審理後依成年人故意對少年犯強制性交罪，判他1年10月，緩刑4年。

法院也斟酌，男子和少女是親屬，2人生活仍可能有交集，為督促他日後確能記取教訓，認為應還有賦予禁止對表妹施家暴、性侵等不法侵害行為的負擔必要，因此諭知男子緩刑期間交付保護管束，另無驅逐出境必要。

台中1名越南移工朝表妹性侵，賠償對方10萬元獲原諒，法院判緩刑。示意圖／ingimage
台中1名越南移工朝表妹性侵，賠償對方10萬元獲原諒，法院判緩刑。示意圖／ingimage

移工 性侵

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