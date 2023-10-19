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涉性侵、性騷多女 NONO再出庭 驗特徵
藝人NONO涉性侵及性騷多名女子，被控性侵、性騷、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共五罪，台北地檢署昨二度傳喚NONO，帶至偵查庭旁溫馨談話室，勘驗私密處特徵是否與被害人指述相符，訊後請回。
NONO被十餘名被害人提告，有被害人指述他私密處特徵，檢方認為有必要勘驗，確認雙方是否曾有性接觸，昨傳喚NONO訊問近兩小時後，告知當庭勘驗私密處以比對被害人指述，NONO由律師、法警陪同步出偵查庭，進入溫馨談話室接受勘驗，結束後不發一語離開北檢。
檢方今年八月二日首度約談NONO，指揮警方搜索住處，他否認性犯罪，檢方訊後依妨害性自主等罪命五十萬元交保。兩個月來檢方陸續傳喚多名被害人，統整供詞及事證，昨再傳喚NONO出庭。
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