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拳頭師猥褻女客人太過火 假推拿真襲胸還搞壞胸罩判10月徒刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

執業姚姓拳頭師將手伸入女客人胸罩內搓揉胸部，但用力過大，把胸罩扣環搞壞，還對女客人說「啊，抱歉，把妳的內衣弄壞了」，女客戶提告，台北地院審理，依對受照護之人利用機會猥褻罪判姚有期徒刑10月，判刑確定要坐牢。

姚是台北市萬華區國術館負責人，2023年1月5日下午9時30分，被害人上門消費，姚利用為被害人敷藥、推拿的機會，直接將手伸入她的胸罩內上下搓揉側胸部、並觸碰她的乳頭。

被害人被無禮對待，心生不適，調整外衣背心，想讓右胸不再遭背心遮掩，有意使推拿館內外的人可清楚看見姚在做什麼動作，未料，姚再次伸手入她的胸罩內，還因動作太過火，造成被害人胸罩肩帶上的扣環掉落，姚後來對被害人說「啊，抱歉，把妳的內衣弄壞了」，被害人報警，姚被法辦。

姚坦承幫女客人進行民俗療法工作，否認猥褻，「我並沒有把手指伸入她胸罩內，也沒有用手搓揉她的胃部」；姚說，診療室大門是敞開的，馬路上人來人往，被害人提告是為了恐嚇與勒索。

被害人稱，當天她第5次到國術館，那次去姚的老婆不在，姚先把手鑽進她的的圓領上衣內，手再鑽進她的胸罩，她一再跟姚說「好了、好了」，「好了、好了」，姚才停手，法官檢視被害人在警方、檢方證述都相符，採信她的供證。

判決書說，被害人因信任姚的專業同意進行療程，姚卻利用被害人對於專業的尊重觸碰她的隱私，使被害人感到不適、恐懼；姚犯後始終否認犯行，未談和解，還稱遭被害人惡意抹黑，犯後態度不佳，判刑10月。可上訴。

執業姚姓拳頭師將手伸入女客人胸罩內搓揉胸部，但用力過大，把胸罩扣環搞壞，還對女客人說「啊，抱歉，把妳的內衣弄壞了」。示意圖。圖／Ingimage
執業姚姓拳頭師將手伸入女客人胸罩內搓揉胸部，但用力過大，把胸罩扣環搞壞，還對女客人說「啊，抱歉，把妳的內衣弄壞了」。示意圖。圖／Ingimage

提告 猥褻

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