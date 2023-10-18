快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前男友3度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子3度爬牆闖入前女友家還拿安眠藥給她吃後偷拍，並以女子LINE帳號傳給其現任男友稱「我要跟她上床了」並硬上得逞，又偷走女子手機、打破窗戶，張事後辯稱性交是2人你情我願，但法院認為他前後說法不一，女子體內驗出安眠藥物過量，依乘機性交等罪判他5年2月，可上訴。

檢警調查，張男認為女友劈腿分手心有不滿，2022年10月2日趁對方午睡時從外面爬牆闖進她陽台，女子驚醒和張起爭執，經張拿安眠藥給她吃下後陷入熟睡，張竟拿手機拍女子睡覺模樣，再用她的LINE帳號傳給其現任陳姓男友，還說「我準備跟她上床了，掰掰」，並硬上得逞。

張離開後跑去質問陳男為何要他前女友交往，隨後又侵入女子家偷她手機拿去變賣，直到下午3度爬窗打算再次進屋，發現女子鎖住門窗就打破窗戶，但因女子不在家無法得手。

法院審理時，張男僅部分坦承，就被控性侵辯稱和前女友是合意性交，對方並沒有處於不能抗拒狀態，張的辯護人則說，女子證詞前後矛盾，且她若明知分手後張男仍會多次進入該居所，卻遲未搬家繼續忍受騷擾，確有可疑之處，反控女子是怕現任男友誤會才誣陷張。

女子證稱，清醒的時候不可能跟張男上床，當天又跟張說頭痛、身體不適，且沒有戴隱形眼鏡，不知道張拿的是安眠藥還是她在吃的精神科藥物，張拿藥塞入她嘴巴，再灌水叫她喝下去，事前有拒絕性交，但後來昏睡就沒印象。

女子案發後就醫驗尿，檢出含有苯二氮平類鎮定安眠藥劑成分，可證明她服用安眠藥物過量，處於精神、身體障礙等不能抗拒狀態；另根據張使用女子LINE帳號跟陳男對話，張說「我準備跟她上床了」，陳就回「你最好別動她，叫她起床親口跟我談」，張則說「她睡了不好意思」。

法院也認為，張男偵查期間先是坦承性侵，後又改口翻供，綜合相關證據、證詞判斷，不採信其辯詞，審酌張闖入女子家3次，又乘她服用安眠藥性侵、偷東西，依乘機性交罪、無故竊錄他人非公開活動罪、竊盜及毀損一共4罪判他5年2月。

張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖／ingimage
張男1天內3度爬窗闖進前女友家，還餵藥利用她昏睡時硬上得逞。示意圖／ingimage

女友 性侵 LINE 偷拍

延伸閱讀

NONO涉性侵多女 北檢今第二度傳喚

黃健瑋捲趁機性交消失4個月 妻入圍金鐘曝近況：已出國

黃健瑋捲趁機性交消失4個月 妻入圍金鐘曝近況：已出國

撿屍活春宮瘋傳！醉女遭當街壓地性交、男完事離開 路人冷漠旁觀惹議

相關新聞

拳頭師猥褻女客人太過火 假推拿真襲胸還搞壞胸罩判10月徒刑

執業姚姓拳頭師將手伸入女客人胸罩內搓揉胸部，但用力過大，把胸罩扣環搞壞，還對女客人說「啊，抱歉，把妳的內衣弄壞了」，女客...

嗆聲女友「你出去就是被人家X」 惡男掐脖扯衣性侵判關4年定讞

王姓男子違反保護令被女友一狀告上法院，他擔心假釋撤銷跑到女友家嗆聲「你是不是被人幹才不讓我幹，你出去就是被人家幹」，再掐...

前男友3度爬窗闖進家 餵藥迷昏她硬上還傳給現任男友看

台中張姓男子3度爬牆闖入前女友家還拿安眠藥給她吃後偷拍，並以女子LINE帳號傳給其現任男友稱「我要跟她上床了」並硬上得逞...

西班牙主廚酒後伸鹹豬手猥褻女員工還要她「放鬆」 判8月刑並驅逐出境

西班牙籍餐廳主廚 Lucas 邀約女員工到住處喝酒，酒後伸出鹹豬手，壓住女員工後腦後強吻，還將她拋擲床上、不斷撫摸她的大...

台南社區色情「養生館」日增 警連日查獲宣示持續取締

台南市標榜純按摩的「越式養生館」近來在社區越開越多，部分掛羊頭賣狗肉，影響按摩業者形象也引發社區居民不滿。永康警分局前天...

父親性侵8歲兒子「數百次」還一犯再犯 法官決定重判了

北部一名父親有「數百次」對8歲兒子性侵的過往，繼續以手拉兒子的下體、以手指插入兒子的肛門，法院審理，採信被害人、學校導師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。