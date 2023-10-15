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遭女同事告性侵不起訴 鐵路局員工求償80萬被駁回
鐵路局江姓員工幫忙女同事小婷（化名）搬冰箱時兩人情不自禁親吻擁抱，事後小婷卻控告江男強制性交，雖最後經不起訴處分，但江男認為小婷所為讓他身心飽受煎熬，憤而求償80萬。新竹地院審理，發現江男對侵犯小婷一事曾道歉，且事後鐵路局評議委員會認定江男性騷擾成立，判決江男請求無理由，全案駁回。
江男控訴，他與小婷為同事兼男女朋友關係。2021年9月23日，小婷請他幫忙搬冰箱到租屋處後，兩人開始互相撫摸對方身體。小婷主動脫內衣與牛仔褲，兩人如同一般男女朋友自然而然地親吻、撫摸、擁抱。
江男坦承，他有撫摸小婷下體，並以手指插入性器官，但過程中小婷均沒有拒絕，且主動撫摸他性器官，直到他想更進一步發生性行為時，小婷突然拒絕，他隨即停手。
江男指出，事後二人分手，小婷竟向警方提告，謊稱他強吻、強脫衣物與強制性交等情，導致他不斷面對刑事偵查與台鐵內部行政調查，遭受鐵路局長官與同儕異樣眼光，雖全案最後經新竹地檢署不起訴處分，但他長期承受巨大壓力，身心飽受煎熬，就醫診斷罹有「環境適應障礙合併焦慮及憂鬱」，因此向小婷求償80萬元。
法官調查，江男是在新竹地檢署不起訴處分後約2月餘，才開始向台大醫院就診，且小婷去年5月31日向鐵路局提出性騷擾申訴，主張江男跟蹤騷擾約半年的時間，經性騷擾評議委員會認定性騷擾成立。
法官再勘驗雙方LINE對話紀錄，發現內文有江男道歉：「我知道妳在生氣，氣我前幾天勉強妳的事情，我知道錯了，我以後不會不尊重妳的想法，我是真的真的很愛妳，才想跟妳發生關係，是我不應該那天沒顧慮妳的感受」等語，最後認定江男之訴無理由，判決駁回。
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