少年遭安置機構性侵害…女主任保護官為私怨「搞鬼」 遭判休職

士林地院法官姜麗香、高雄地院法官侯弘偉因暗通猥褻少年嫌犯，懲戒法院職務法庭今年5月15日判兩人免除法官職務，轉任司法事務官，且當日起停止職務；同案被監察院彈劾的台東地院女主任少年調查保護官洪幸，為了私怨從中搞鬼，懲戒法院日前判休職，期間3年。

監察院指出，一名少年2019年初至2020年8月於安置期間遭安置機構林姓前主任強制猥褻、性騷擾及傷害恐嚇，少年告知伯父和社工後，被林發現，林某夜逼他寫澄清書，少年不從就遭毆打；少年大喊「救命」，無人理會。

伯父將此這件事告訴一名保護官，保護官因此告知姜麗香案情，姜麗香透過侯弘偉取得洪幸的聯繫方式，並委託洪幸先行協助訪視少年。但洪幸訪視後，不相信少年說詞。

隨後保護官和社工訪視少年，並製作輔導紀錄陳送姜麗香，另名保護官也主動傳訊告知見少年身上有傷，但姜麗香並未公平審酌所取得的資訊，仍於同年9月4日擬具決行意見及法官意見書，表示個人不贊成通報。

監院表示，洪幸在得知林遭控性侵害後，故意將職務上知悉被害人的相關資訊、公文書及書面資料，洩漏給無知悉權限的林，還將兩名保護官訪視少年的資訊、保護官個資提供給林，以查察報復保護官有無差假申報不實。監院認為洪幸因與其中一名保護官有職務嫌隙，基於報復而將少年及保護官的個人資料洩漏給林，以私害公，違反公務員保密規定，有重大違失。

懲戒法院懲戒法庭第一審在審理後，於10月4日判洪幸休職，期間3年。

至於創下懲戒史上首次2名法官一起被拔官的姜麗香、侯弘偉，2人上訴職務法庭第二審中。