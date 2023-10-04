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在公車上就有性衝動…台南24歲男多次猥褻性騷 「鳥事」再添一樁

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

24歲陳姓男子6月23日上午11時許搭乘台南市藍幹公車，經永康區中華與中央路口時，竟脫褲露鳥手淫，經乘客發現後告知司機報警處理，法官認他犯公然猥褻處3月。而他3月間兩度在公車上乘機以下體磨蹭女乘客也被逮正著，7月底檢方聲請強制治療處分，經法院裁定4年、執行中。

判決指出，陳男密集於2019年間至今，多次犯性騷擾、公然猥褻、強制猥褻、乘機猥褻等罪，經地院判決確定，且甫因涉及強制猥褻案件，2021年9月8日執行完畢出監。

然而，他仍未思悔改，僅為滿足己身私慾，短期內又犯下罪質相同罪刑，缺乏尊重他人觀念，所為也妨害社會善良風俗，但念及他犯後始終就其犯行供承不諱，犯後態度尚可等一切情狀，依法量處其刑。

據調查，陳男今年3月1日下午5時40分至6時8分許止，在藍幹線公車上，見女乘客在座位上睡覺休息之際，站在其座位旁，以下體磨蹭女方左大腿、左臀部等部位，而女方察覺後驚醒，他還刻意站立在身旁，阻擋她向外求救的途徑，持續其猥褻行為得逞。經女乘客向司機反應，司機隨即將他載至市警五分局北門派出所，當場逮捕。他犯強制猥褻罪處8月。

此外，3月29日7時30分許，他搭乘藍幹線公車行經安南區溪頂寮橋時，見女乘客在車內座位上熟睡，站立在其座位旁左側，同樣以下體磨蹭其左大腿乘機猥褻。他坦承犯案，法官認他犯乘機猥褻罪，累犯，處7月。

然而，他因2020年強制猥褻案件，經裁定令入相當處所施以強制治療至他再犯危險顯著降低為止，檢方因而聲請強制治療處分，台南地院則裁定4年，並於今年7月底開始執行。

陳男屢在公車上露鳥搞事不斷，檢方聲請強制治療處分，台南地院則裁定4年，並於今年7月底開始執行。圖／本報資料照
陳男屢在公車上露鳥搞事不斷，檢方聲請強制治療處分，台南地院則裁定4年，並於今年7月底開始執行。圖／本報資料照

猥褻 公車 台南 性騷擾

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