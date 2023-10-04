聽新聞
test
0:00 / 0:00

洗澡被偷拍 女報案竟收受理案件警員裸照

聯合報／ 記者邱書昱翁至成／台北報導

台北市議員徐巧芯表示，會協助受害者法律訴訟費用，也會到監察院，針對這位員警提出公務員相關告發。記者邱書昱／攝影
台北市議員徐巧芯表示，會協助受害者法律訴訟費用，也會到監察院，針對這位員警提出公務員相關告發。記者邱書昱／攝影
台北市一名女子上月在租屋處洗澡時發現遭人偷拍，到士林警分局翠山派出所報案，受理案件張姓警員私下和女子交換ＬＩＮＥ，事後竟傳自己戲水裸體影片，被害人遭二度傷害，到派出所檢舉張員，警方將張記過調職，並依性騷擾、散布猥褻物品罪嫌送辦。

台北市議員徐巧芯昨陪同受害女子開記者會，表示將協助打官司，並到監察院告發張姓員警。市警局督察兼風紀股長劉全原說，會加強嚴管，若不知悔改，列重點汰除對象。

被害女子是九月六日發現遭偷拍到警局報案，由張姓警員承接，張以方便聯繫為由，和她交換ＬＩＮＥ。期間女子傳訊問查案進度，張員回覆後，頻頻跟女子噓寒問暖，見對方不回應，又傳爆料公社搞笑影片。

該女子還是沒回應，逾十二小時張傳訊問「我可以傳個影片給妳笑嗎？」女子回「可以啊」，張員說「那你不可以告我」，五分鐘後傳送一段約十一秒自己在瀑布戲水遠距離全裸影片。

女子認為被性騷擾、二度傷害，氣憤至派出所提告；她說，警員取得她所有個資，包含地址、居住地、父母，心裡有很大恐慌，擔心報案會被報復。

徐巧芯說，該警員趁人之危，濫用個人權力索取個資，被害人擔心警員私下將洗澡影片證據存下來再轉發，她會協助受害者法律訴訟，也會到監察院告發這名警員。

五十一歲張姓警員從警卅年，在士林分局服務約十年。士林分局九月十二日召開性騷擾委員會，隔天移送社會局裁處，刑事責任移送士林地檢署偵辦；九月廿日將張記過，調職至警備隊加強監督。

士林警分局說，張員言行失檢記過一次，另該女子報案相關卷宗整備程序不當，申誡一次處分。

北市社會局婦幼科科長粘羽涵說，會提供受害者法律、心理諮詢等相關服務，目前該案調查結果已送到社會局，卅天內加害人沒有申訴，會依性騷法裁罰一到五萬元，因屬於利用職務之便，裁罰還會加重二分之一。

性騷擾 徐巧芯 偷拍 爆料公社 猥褻

延伸閱讀

女子洗澡遭偷拍報案 北市警竟私Line傳野外露鳥片二度傷害

錢見國造？徐巧芯公布關鍵錄音 質疑郭璽從中圖利

民調低就退選藍白能合？ 徐巧芯：相信朱立倫判斷

曾挺「Linbay好油」翻車 徐巧芯：絕不可能力挺造假

相關新聞

洗澡被偷拍 女報案竟收受理案件警員裸照

台北市一名女子上月在租屋處洗澡時發現遭人偷拍，到士林警分局翠山派出所報案，受理案件張姓警員私下和女子交換ＬＩＮＥ，事後竟...

女子洗澡遭偷拍報案 北市警竟私Line傳野外露鳥片二度傷害

台北市一名H姓女子日前在租屋處洗澡時，發現遭人偷拍，趕緊到士林分局報案，不料，受案的員警竟私下和女子交換Line，甚至轉...

退休醫檢師與妻旅遊搞上小三 鹹濕簡訊成證據要賠15萬

台中市楊姓男子是退休醫檢師，已結婚超過30年，前年他與妻子參加旅行社的行程時，楊認識同團賴姓女子後，發展婚外情，楊妻透過...

她洗澡被偷拍報警 北市警竟加Line傳「11秒露鳥片」遭法辦並記過

台北市士林分局翠山派出所張姓警員，日前受理一名女被害人報案「洗澡被偷拍」的妨害秘密案件，私下跟對方加Line後，卻傳自己...

猛烈追求人妻尾隨撞車 恐怖男辯：一時意亂情迷

台中張姓包商因承攬清潔工程認識1名已婚有小孩女子，追求不成竟由愛生恨，傳訊揚言「玉石俱焚」、「我出什麼招妳就拭目以待」等...

她遭偷拍從此成禁臠連「最後一炮」也要錄 老闆賠130萬確定

周姓男子利用與女子性交時偷拍，再以握有對方性愛影片為由逼迫被害人繼續「打炮」，被害人因心生畏懼、身心重創，以貞操權、身體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。