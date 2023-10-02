色男2天4次性侵骨折女 改重判

南投縣莊姓男子涉嫌在前年間性侵雙腿骨折的女網友，更一審撤銷原判決，認定4次犯行，每次判刑7年2月。圖／本報資料照 莊姓男子前年透過交友軟體，認識雙腿骨折開刀女網友，涉嫌約出女網友，載往南投縣租屋處，兩天內性侵她四次；一、二審認定莊不知女子領有身障手冊，依強制性交四罪，各判三年四月徒刑，但更一審認為莊男早知被害人不良於行，竟四度性侵，改依加重強制性交四罪，各判刑七年二月。

判決指出，南投縣莊姓男子從事服務業，前年七月三日透過交友軟體「檸檬」，認識雙腳骨折手術的女網友；次日凌晨零時許，莊開車到基隆載被害女子，連夜返回南投縣租屋處。

莊涉嫌不顧女子反抗，在當天上午、下午、晚上連續三次性侵女子，五日上班前又逞獸欲一次，被害人在莊出門後，打電話向朋友求助報警。

一、二審根據雙方對話紀錄，認為無法證明莊男犯行時知道女子領有中度身心障礙手冊，依強制性交罪論處，四次犯行各判刑三年四月。

更一審認定，女子曾告知莊男「腳受傷無法工作」，也有傳雙腳受傷相片給莊，抵達莊住處時也說「我走路很慢」等語。

合議庭認為，莊男對於女網友身體狀況知之甚詳，撤銷原審認定，改依加重強制性交四罪，各判刑七年二月徒刑；因尚未定讞，仍可上訴。