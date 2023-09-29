台中妙齡女沿街尋找寵物鳥 慘遭色鄰居拐回家襲胸指侵

台中梨山張姓男子趁著部落1名女子尋找失蹤的寵物鳥，就攀談邀她回家聊天，酒後竟朝她襲胸、強拉手摸生殖器並指侵，對方嚇到奪門而出下山報案。張落網矢口否認，但女子餘悸猶存，其下體、內褲均採到張的DNA，法院審理後依強制性交罪判張3年4月，可上訴。

檢警調查，張男2022年7月19日見女子沿路尋找失蹤的寵物鳥，就跟她攀談拜託至家裡餵狗，女子答應跟著張回家聊天，未料張起色心要女子親他，對方誤認是部落原住民表示友善舉動就親吻張。

張變本加厲朝女子襲胸、摸下體，不顧她大喊「不要」又拉手摸自己生殖器，最終指侵得逞，女子趁著張男酒後行動遲緩逃出向友人求救，但隔天又發現張出沒住家附近，嚇得立刻下山報警。

法院審理時，張男否認強制性交，辯稱當時和女子都很醉，有互摸、抱來抱去，女子也親她但沒印象有指侵。張的辯護人說，張因意識到女子稱是同性戀就停止，並沒有強迫她的意思。

女子證稱，和張聊一聊他突然嘟嘴索吻，又抓她手摸生殖器，自己不斷拒絕說不要，但張壓著她不讓離開就遭指侵，當下沒立刻報警是因和張是鄰居，且張的父母是部落有名的耆老，張又和警察熟，擔心跟梨山的警察說可能被掩蓋掉，隔天才去報案驗傷。

法院認為女子歷次證詞明確指述，遇害後也連續傳「救我」、「快」、「救命」，「強姦」等語給朋友，且警方也在女子下體、內褲採集到張男的DNA，不採信張辯詞。