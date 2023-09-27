搭訕偷拍輔大女生上傳網群 警籲：恐涉性騷、個資法

有網友在Dcard發文表示，有男子搭訕、偷拍輔大女學生，還上傳自組Line群組討論、交流經驗與情報，提醒輔大女學生要小心注意被偷拍。對此新莊警方表示，尚未接獲輔大學生申訴性騷擾案件，提醒民眾注意，搭訕讓人不舒服，或將偷拍畫面上傳網路，恐涉及性騷擾及個資法相關規定。

據了解，日前有男子搭訕輔仁大學落單女學生，在背後偷拍記錄。事後搭訕男將照片上傳私密LINE群組展示，還稱「輔大開搭，輔仁女生素質真的都超高，成功率很高搭6中5...」。

貼文一出便有333則留言討論，有網友說「這些男的到底在自我感覺良好什麼，很多女生其實只是不想一直被糾纏」、「噁心死了。偷拍是什麼意思啊，噁男集散地」、「沒有經過人家同意亂拍照可以告他們」、「有夠噁，一堆垃圾聚在一起還PUA練功」、「我有一說一這個群組比台灣8+9猴子還社會底層」、「真的超噁，到底有什麼毛病」等留言。

對此，新莊警分局表示，目前尚未接獲類似情形性騷擾申訴，將持續加強犯罪預防宣導。提醒民眾，惟搭訕行為，如果言語上讓當事人感受到不舒服，有可能涉及性騷擾。倘報案人若提性騷擾申訴，經主管機關認定，對他人為性騷擾者，將由直轄市、縣 (市) 主管機關處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

如果搭訕時，對方已經明確拒絕，當事人仍執意跟在後面一直問，可能涉及跟蹤騷擾罪第18條，可處1年以下有期徒刑、併科10萬元以下罰金。另如未經他人同意拍攝影像並公開播送，影片內容讓對方感受到不舒服，也有可能涉及違反性騷擾防治法及個資法相關規定。