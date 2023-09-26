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「確認過很M」才性虐還喚網友「騷母狗」 設計師判4年6月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

從事廣告設計的劉姓男子邀約女網友到個人工作室用餐，卻性侵對方，一審依強制猥褻、強制性交罪判劉4年10月徒刑，台灣高等法院今減為4年6月徒刑。示意圖／聯合報系資料照片
從事廣告設計的劉姓男子邀約女網友到個人工作室用餐，卻性侵對方，一審依強制猥褻、強制性交罪判劉4年10月徒刑，台灣高等法院今減為4年6月徒刑。示意圖／聯合報系資料照片

從事廣告設計的劉姓男子邀約女網友到個人工作室用餐，利用獨處時性侵，並喚對方「騷母狗」，除性虐待外還拿BB槍恫嚇對方，檢方依強制猥褻、強制性交罪起訴。對被控性虐待，劉辯稱有與被害人「確認」過，台北地院不採信，判劉應執行4年10月徒刑，台灣高等法院今減為4年6月刑。

劉姓男子2021年10月間透過交友軟體結識被害人，邀約對方到台北市松山區延壽街的工作室用餐、看電影；同年11月21日晚上6點，女子抵達工作室，卻遭荼毒。

劉在播放電影時，將女方帶至床上性侵，更以咬、打、抓等方式壓制被害人，後來2人一同至廁所洗澡。之後，劉再次不顧被害人意願與對方發生性行為，期間，一再拍打對方臀部，咬對方的手臂、頸部、乳房，還抓對方的頭髮，第二度帶她去洗澡後，聲稱持有BB槍，不讓被害人離開，被害人晚間趁機逃離，報警處理。

女子指控劉硬脫她衣服，他自備保險套，她以「生理期」為由推拒，但卻一直被賞巴掌、打屁股，手和脖子都被咬。當性行為結束，劉還說「喔，真的有流血」。

劉否認犯行，辯稱只有與女子發生1次性行為，且是雙方合意；劉雖承認咬、打對方，但表示有跟女網友確認過她「很M」，所以認為可以用這樣的方式增加一些情趣。

北院審理認為，劉一再辯稱被害人未拒絕發生性關係，但兩人通訊軟體對話有「那會不會不敢跟我約了」、「下次收歛可以嗎？」等字句，採信被害人的說詞，認定劉犯罪。北院批劉為了滿足一己私慾，性侵、猥褻被害人，造成對方內心受創，卻還推稱是被害人反抗力道不足，才讓他誤會可性交，犯後無悔意，判他4年10月。

案經上訴，高院審理後今撤銷原判決，改判劉4年6月徒刑，刑期較一審略減。

性侵 性行為

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