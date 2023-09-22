女網友求職被騙旅館房內面試 遭灌酒後性侵...惡狼下場出爐

邱姓男子2年前於臉書發現有女子張貼求職訊息，佯稱提供秘書面試機會，告知工作內容需陪同應酬能提供小費，約對方在旅館房內碰面，邱男佯稱在建商客戶來前，先測試她酒量及配合度，竟在未取得同意下，邱男性侵女子得逞，而事後建商根本沒來，讓女子氣得報警提告，法院判邱3年2月徒刑。

判決書指出，2021年12月18日邱男先對求職女子佯稱能提供秘書工作，工作需陪同客戶應酬及記錄會議過程，在應酬過程中，將有高額小費，不過，於正式錄取之前，須經過面試，邱男與女子相約在高雄市楠梓區某精品旅館301號房碰面。

當天，邱男與該女碰面後，先佯稱有某建商稍晚會到，他說建商可能會想要多點互動，要女子先測試酒量和底線，並告知他與客戶往來有進一步親密行為，能增加小費，讓女子信以為真，不過，女子當時向邱男表達「不能接受！」

「如果是10萬、20萬？」邱男不斷以客戶名義，要求女子配合做出親密行為，女子誤信邱男的面試，是基於求職上需要，邱男未取得女子同意下，以手撫摸她胸部及陰部，以嘴巴舔她胸部，並示意要女子脫下內褲後，對女子強制性交得逞。

直到晚上7時許，女子遲遲未見到邱男佯稱的建商出現，離去後才驚覺自己受到性侵害，報警求助。

檢方認為，女子因邱佯稱工作為由，未同意下被迫與邱發生性行為，屬強制性交，並非出於真心同意。

雖然邱男辯護人主張，過程中邱未對女子施以暴力，並達成民事和解，獲得原諒，女方也同意法院對邱從輕量刑。

不過，法官審酌邱男於警詢、偵訊乃至於法院準備程序，均矢口否認犯罪，甚至於第一次審判程序中，針對是否承認犯罪仍閃爍其辭，時而表示欲認罪，時而又稱其並未矇騙甲女，曾不斷飾詞狡辯，難見邱男真有悔意。

再者，法院認為，邱男濫用女信任，假藉提供工作名義，違反意願下發生性交行為，惡性並不亞於一般對被害人施以物理強制力性交之人，合議庭考量邱男目前從事貨運工作，過去並無犯案前科，均衡邱的家庭、經濟等情況後，判處3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

女子因邱佯稱工作為由，未同意下被迫與邱發生性行為。示意圖／ingimage

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