廟會活動人多廁所偷拍 男子遭警速逮法辦

41歲陳姓男子昨天在台南市和平街廁所如廁時，竟涉嫌以手機偷拍隔壁女廁，為如廁女子發現大叫，廁所外親友衝入包圍並報警後，陳被執行廟會交管警員帶回法辦。女被害人提告性騷擾，警詢後依性騷擾等罪嫌法辦。

警方調查，陳昨天到「西羅殿」參觀慶典在11點30分前往廟方和平街廁所如廁時，發現隔壁廁所間有女子進入，竟以手機從廁所間相連接舊變電箱孔洞來伸入偷拍，馬上為如廁女子發現並驚呼，廁所外親友衝入包圍並報警。

陳馬上被在西羅殿廣場前執行交通疏導勤務警員帶回調查，查扣偷拍用手機1支，雖手機內沒有發現存有任何不雅影片照片，警詢後依涉嫌法妨害性隱私及不實性影像罪嫌及性騷擾防治法罪嫌送辦。另廁所該孔洞部分，警方來請廟方儘速處理封閉，以避免類似情事發生。

南勢街西羅殿供奉廣澤尊王，每年農曆8月22日得道日，香客絡繹不絕，16、17日兩天全國各地共有70個宮廟團體、近4000名信眾參香謁拜。