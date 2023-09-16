快訊

T1聯盟／先告知媒體再通知球團 台中太陽再發聲明抗議先斬後奏

不愧是北韓公主！金與正訪俄拎「這款迪奧包」 外媒揭驚人價格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南阿伯對鄰居稚女多所關照 近7年猥褻322次判4年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南年約20歲女子父親早逝，母親身障，鄰居阿伯雖對母女多所關照，但在她國小3年級至國中期間乘機摸胸及下體，向阿姨反應後東窗事發，阿伯矢口否認，測謊未過，法官依其一周一次頻率換算，認他對未滿14歲女子猥褻共218罪、14歲以上未滿16歲女子猥褻共104罪，應執行4年10月。

判決指出，女子出生時起，阿伯即住隔壁，父親身體不佳早逝，母親身障仰賴社工照護，阿伯也對母女多所關照，或給予物質上援助。

未料，阿伯自2013年9月間起至2019年11月初，以每周一次頻率，趁與女子獨處機會，在工廠內或客廳內，以手撫摸其胸部、將手伸進褲子撫摸下體等方式，對當時未滿14歲女子猥褻共218次，並於14歲以上未滿16歲期間，對她為猥褻共104次。

後因她向伯母、阿姨反應，遭阿伯觸摸胸部，告誡阿伯勿再發生，阿姨即帶她前往醫院驗傷，經通報而東窗事發。

阿伯矢口否認，辯稱未曾猥褻過女子。律師說，近7年來女子均未將此事告知旁人且仍與他正常互動，多年來仍經常進出其住家並與一家相處融洽，不合常理。雖被告經刑事局測謊鑑定結果，認被告否認碰觸女方隱私處供述呈不實反應，被告生理反應變化與究竟有無說謊間，不能認為有絕對因果關係。

女子表示，自就讀小學3年級起，會在傍晚與阿伯一起去散步，她會騎腳踏車到一個比較隱密的地方，阿伯會坐在腳踏車後面，用手伸進其內褲摸她下體，阿伯也曾經在她家客廳及阿伯的工廠摸她下體。她說，曾經將此事告知伯母，伯母說「她早就知道」，當時她說如果阿伯再摸的話要跟阿伯說「我會跟阿姨、媽媽講」。

台南地院囑託成大醫院對女子進行鑑定，得知鑑定醫師為男性時緊張扭動手指等舉止，醫師認與性侵害事件相關大，認為她符合「創傷後壓力症，延遲發病」診斷，且依其創傷後壓力症候群的病程與症狀，性侵事件是絕對重要因子。

台南地院審酌，被告知悉女方實際年齡，明知其身心及人格整體發展均尚未健全，不具完整性自主能力及判斷能力，竟為逞一己私慾，自她國小3年級起至滿16歲止，多次對她猥褻，嚴重侵害其身體自主權，並損及身心健全發展，且被告犯後仍矢口否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳。

法官認他犯對於未滿14歲女子猥褻行為罪共218罪，各處10月；又犯對於14歲以上未滿16歲女子為猥褻行為罪，共104罪，各處7月。應執行有期徒刑4年10月，可上訴。

台南地院認被告自女方國小3年級起至滿16歲止，多次對她猥褻，犯意各別，時間有異，應分論併罰，計有322罪，應執行有期徒刑4年10月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認被告自女方國小3年級起至滿16歲止，多次對她猥褻，犯意各別，時間有異，應分論併罰，計有322罪，應執行有期徒刑4年10月，可上訴。圖／本報資料照

猥褻 台南 鄰居

延伸閱讀

狼師出沒！新竹驚傳營隊老師猥褻至少3名學童 家長一問才知事情大條

遭狼父性侵逾百次…少女憶「我就當在做惡夢」全因他才曝光

女派單員喝醉搭計程車…Uber司機趁機摸胸猥褻還錄影 下場慘了

誆身纏嬰靈會得乳癌…神棍性侵多名女學生「中風才停手」 判關22年

相關新聞

台南阿伯對鄰居稚女多所關照 近7年猥褻322次判4年10月

台南年約20歲女子父親早逝，母親身障，鄰居阿伯雖對母女多所關照，但在她國小3年級至國中期間乘機摸胸及下體，向阿姨反應後東...

當街尾隨偷拍短裙長腿女 手機陰影露餡被逮正著

新北市陳姓男子今年中當街尾隨偷拍穿著短裙的妙齡女子，受害女子因瞄到身旁有手機陰影，懷疑遭人偷拍，連忙向同行家人求助後攔下...

雞排店老闆半夜搭訕單身女遭拒 欲霸王硬上弓下場慘

新北市林姓男子去年半夜到公園慢跑運動，見一名年輕女子獨自坐在公園座椅上講電話聊天，上前搭訕遭拒，趁四下無人，竟出手強抱強...

男遭控下藥性侵少女 因這件事 逃過加重強制性交重罪

新北市朱姓男子今年透過網路交友軟體結識年僅15歲少女，雙方才以網路通訊軟體對話數日，朱男便邀少女外出同遊，再以「我家有好...

基隆某補習班狼師偷拍女童停聘通報不適任 未改善可撤立案

基隆市某私立補習班30多歲男性班導，涉嫌在廁所以芳香盒為掩護裝針孔偷拍被收押。教育處今天表示，補習班已將該師停聘，教育處...

短裙妙齡女搭捷運手扶梯 男大生手機偷錄裙底風光遭訴

黃姓大學生今年4月搭乘捷運出站，在捷運出口手扶梯見前方妙齡女子，穿著短裙，身形姣好，竟持手機一路偷錄到太忘我，被妙齡女子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦