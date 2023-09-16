台南阿伯對鄰居稚女多所關照 近7年猥褻322次判4年10月

台南年約20歲女子父親早逝，母親身障，鄰居阿伯雖對母女多所關照，但在她國小3年級至國中期間乘機摸胸及下體，向阿姨反應後東窗事發，阿伯矢口否認，測謊未過，法官依其一周一次頻率換算，認他對未滿14歲女子猥褻共218罪、14歲以上未滿16歲女子猥褻共104罪，應執行4年10月。

判決指出，女子出生時起，阿伯即住隔壁，父親身體不佳早逝，母親身障仰賴社工照護，阿伯也對母女多所關照，或給予物質上援助。

未料，阿伯自2013年9月間起至2019年11月初，以每周一次頻率，趁與女子獨處機會，在工廠內或客廳內，以手撫摸其胸部、將手伸進褲子撫摸下體等方式，對當時未滿14歲女子猥褻共218次，並於14歲以上未滿16歲期間，對她為猥褻共104次。

後因她向伯母、阿姨反應，遭阿伯觸摸胸部，告誡阿伯勿再發生，阿姨即帶她前往醫院驗傷，經通報而東窗事發。

阿伯矢口否認，辯稱未曾猥褻過女子。律師說，近7年來女子均未將此事告知旁人且仍與他正常互動，多年來仍經常進出其住家並與一家相處融洽，不合常理。雖被告經刑事局測謊鑑定結果，認被告否認碰觸女方隱私處供述呈不實反應，被告生理反應變化與究竟有無說謊間，不能認為有絕對因果關係。

女子表示，自就讀小學3年級起，會在傍晚與阿伯一起去散步，她會騎腳踏車到一個比較隱密的地方，阿伯會坐在腳踏車後面，用手伸進其內褲摸她下體，阿伯也曾經在她家客廳及阿伯的工廠摸她下體。她說，曾經將此事告知伯母，伯母說「她早就知道」，當時她說如果阿伯再摸的話要跟阿伯說「我會跟阿姨、媽媽講」。

台南地院囑託成大醫院對女子進行鑑定，得知鑑定醫師為男性時緊張扭動手指等舉止，醫師認與性侵害事件相關大，認為她符合「創傷後壓力症，延遲發病」診斷，且依其創傷後壓力症候群的病程與症狀，性侵事件是絕對重要因子。

台南地院審酌，被告知悉女方實際年齡，明知其身心及人格整體發展均尚未健全，不具完整性自主能力及判斷能力，竟為逞一己私慾，自她國小3年級起至滿16歲止，多次對她猥褻，嚴重侵害其身體自主權，並損及身心健全發展，且被告犯後仍矢口否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳。