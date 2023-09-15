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遭狼父性侵逾百次…少女憶「我就當在做惡夢」全因他才曝光

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名狼父從前年中至去年9月，趁就讀國中的女兒入睡時，趁夜爬上床強行猥褻性侵，多達上百次，直到去年被小兒子撞見，好奇詢問「爸爸跟姊姊在幹什麼」，這起家庭人倫悲劇才曝光。新北地檢署日前依對未滿14歲女子猥褻及對滿14歲以上、未滿16歲女子猥褻及性交罪嫌起訴。

起訴指出，新北市一名狼父從前年7月至去年9月初，趁就讀國中的女兒入睡時，趁夜爬上床強行猥褻及性侵，得逞多達121次，直到去年9月初，被小兒子半夜起床上廁所碰巧撞見，好奇詢問「爸爸跟姊姊在幹什麼」，這起家庭人倫悲劇才曝光。

「我就當在做惡夢。」受害少女於警詢及檢察官偵查過程中，坦言無法接受父親對她的所做所為，但無法也不知要如何反抗，只能閉眼裝睡。新北地檢署日前偵結終結，日前依對未滿14歲女子猥褻及對滿14歲以上、未滿16歲女子猥褻及性交罪嫌起訴這名狼父。

新北市一名狼父從前年中至去年9月，趁就讀國中的女兒入睡時，趁夜爬上床強行猥褻性侵多達上百次。示意圖／Ingimage
新北市一名狼父從前年中至去年9月，趁就讀國中的女兒入睡時，趁夜爬上床強行猥褻性侵多達上百次。示意圖／Ingimage

猥褻 爸爸 新北 性侵

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