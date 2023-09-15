性侵6童案 狼師罰60萬 幼園廢止立案

北市某私幼男老師，當著學生面將手伸進女童褲子裡性侵，受害女童多達6人，經教育局調查情形屬實，針對老師、園所採最重懲處。圖／聯合報系資料照 北市一所私立幼兒園日前爆發男老師在園所，當著學生面將手伸進女童褲子裡性侵，直到有女童向家長透露，全案才曝光，受害女童多達6人，且該老師還是園長兒子。經教育局調查，男老師有性侵害及性騷擾行為屬實，依法處60萬元、且終身不得擔任教保服務人員，園所負責人處6萬元，從10月1日起廢止設立許可處分。

檢警調查，涉案男老師在園所任職兩年多，今年7月間，1名被害女童睡前與母親閒聊時，無意間透露學校男老師會把手伸進她的褲子裡，還會摸她下體，全案才爆發，男老師遭羈押禁見。

教育局7月中上旬接獲園方通報後，立即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」開審查小組調查，昨結果出爐，男老師有性侵害及性騷擾行為屬實，依「教保服務人員條例」第12條第4款終身不得任教保服務人員，另依「教保服務人員條例」第40條第2款處60萬元罰鍰。

教育局說，依「教保服務人員條例」第46條第1項第3款規定，處負責人6萬罰鍰，10月1日起廢止設立許可處分，幼兒園目前仍在園幼生有19名，已協助轉介附近園所，並依家長需求，將轉介家防中心或兒福聯盟輔導家長或幼生。