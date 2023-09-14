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性侵6女童…私幼狼師、園所下場慘了 北市教育局採最重罰緩、廢止立案

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市一所私幼日前爆發男老師在園所，當著學生面將手伸進女童褲子裡性侵，直到有女童向家長透露，全案才曝光受害女童多達6人，且該老師還是園長兒子，經過教育局調查，男老師有性侵害及性騷擾行為屬實，依法裁處新台幣60萬元、且終身不得擔任教保服務人員，園所負責人裁處新台幣6萬元，並從10月1日起廢止設立許可處分。

根據檢警調查，案發幼稚園為一私立幼稚園，且非知名連鎖業者，20多歲的園長兒子，在園所擔任老師兩年多，今年7月間，一名被害女童在睡前與母親閒聊時，無意間透露學校男老師會摸自己下體，還會把手伸進褲子，全案才爆發，受害女童多達6人，男老師也遭羈押禁見。

教育局7月中上旬接獲園方通報後，立即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」召開審查小組受理案件並展開正式調查，今天結果也出爐，男老師有性侵害及性騷擾行為屬實，依「教保服務人員條例」第12條第4款終身不得擔任教保服務人員，另依「教保服務人員條例」第40條第2款裁處新台幣60萬元罰緩。

教育局說明，園所及其負責人部分，依「教保服務人員條例」第46條第1項第3款規定，裁以負責人新台幣6萬元罰鍰，並於10月1日起廢止設立許可處分，幼兒園目前仍在園幼生有19名，已協助轉介附近園所，並依家長需求將轉介家防中心或兒福聯盟進行家長或幼生輔導。

北市某私幼男老師，當著學生面將手伸進女童褲子裡性侵，受害女童多達6人，經教育局調查情形屬實，針對老師、園所採最重懲處。圖／聯合報系資料照
北市某私幼男老師，當著學生面將手伸進女童褲子裡性侵，受害女童多達6人，經教育局調查情形屬實，針對老師、園所採最重懲處。圖／聯合報系資料照

教育局 性侵 幼稚園 性騷擾

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