台南退休男師性侵、猥褻9女學生 26罪成立判刑13年

情境示意圖。圖／Ingimage

台南市1名退休多年男性國小教師被控任教期間性侵、猥褻多名女學生，其中2名受害學生追訴期未過，經市府與學校告發，台南地院審理後判26項罪名成立，應合併執行徒刑13年。

此案為1名女子在看到台南狼師性侵小朋友新聞後，向人本基金會通報，學校於109年啟動調查，循線得知比通報人小7屆的2名女學生，也疑似遭強制性交、猥褻，去年移送檢調單位偵辦。

台南地院判決指出，被告於91年至93年間擔任2名受害女學生五、六年級導師，多次違反女學生意願強吻嘴、隔衣摸胸、屁股與下體，或掀衣吸舔胸部，還曾要求女學生用手撫摸其性器官或口交得逞，受害女學生雖曾反抗，但認為被告是導師，反抗無用，身心受極大傷害。

法官調查其他6名女學生證人，得知被告對這6人也有類似行為，但因舉發報案時間已超過法定20年追訴權時效，無法追究刑責。

判決指出，被告雖辯稱因擔任2名女學生導師期間管教較嚴，才會遭對方誣指這些行為，但受害女學生對被害情節前後所述相符，並有證人等各項補強證據佐證，足證2名受害女學生所言確屬可信。

台南地院合議庭判決被告對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共20罪，各處有期徒刑4年；及對未滿14歲女子犯強制性交罪共6罪，各處有期徒刑8年，應執行有期徒刑13年，可上訴。

台南市政府教育局指出，這名教師於93年退休，先前曾在2所學校任教共約20年，教育局於109年調查後通報為全國不適任教育人員、終身不得再任教職，去年將案件移送檢調單位偵辦，若經法院最後判處有期徒刑以上罪刑確定，教育局將依法追繳對方已支領的退（離）職相關給與。