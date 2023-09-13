快訊

iPhone 15沒亮點？ 蘋果憑「這特質」仍是巴菲特最愛

與大直25受災戶座談 蔣萬安提3點結論：最晚20日領補助

香港羽賽／世界37擊敗「龍王」！李佳豪爆冷退東奧金牌安賽龍

台南退休男師性侵、猥褻9女學生 26罪成立判刑13年

中央社／ 台南13日電

情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

台南市1名退休多年男性國小教師被控任教期間性侵猥褻多名女學生，其中2名受害學生追訴期未過，經市府與學校告發，台南地院審理後判26項罪名成立，應合併執行徒刑13年。

此案為1名女子在看到台南狼師性侵小朋友新聞後，向人本基金會通報，學校於109年啟動調查，循線得知比通報人小7屆的2名女學生，也疑似遭強制性交、猥褻，去年移送檢調單位偵辦。

台南地院判決指出，被告於91年至93年間擔任2名受害女學生五、六年級導師，多次違反女學生意願強吻嘴、隔衣摸胸、屁股與下體，或掀衣吸舔胸部，還曾要求女學生用手撫摸其性器官或口交得逞，受害女學生雖曾反抗，但認為被告是導師，反抗無用，身心受極大傷害。

法官調查其他6名女學生證人，得知被告對這6人也有類似行為，但因舉發報案時間已超過法定20年追訴權時效，無法追究刑責。

判決指出，被告雖辯稱因擔任2名女學生導師期間管教較嚴，才會遭對方誣指這些行為，但受害女學生對被害情節前後所述相符，並有證人等各項補強證據佐證，足證2名受害女學生所言確屬可信。

台南地院合議庭判決被告對未滿14歲女子犯強制猥褻罪共20罪，各處有期徒刑4年；及對未滿14歲女子犯強制性交罪共6罪，各處有期徒刑8年，應執行有期徒刑13年，可上訴。

台南市政府教育局指出，這名教師於93年退休，先前曾在2所學校任教共約20年，教育局於109年調查後通報為全國不適任教育人員、終身不得再任教職，去年將案件移送檢調單位偵辦，若經法院最後判處有期徒刑以上罪刑確定，教育局將依法追繳對方已支領的退（離）職相關給與。

台南 教育局 猥褻 教師 性侵 狼師

延伸閱讀

裝不知情！日媒大爆強尼喜多川性侵時「東山紀之就在現場」

連續3個月帶小六女童上摩鐵 新北男辯未違反意願遭訴

北市國小巧固球教練猥褻女學生 學校得國賠123萬給她和雙親

新北高中師超商內突擁抱親吻畢業女學生 挨告辯：不是故意的

相關新聞

台南退休男師性侵、猥褻9女學生 26罪成立判刑13年

台南市1名退休多年男性國小教師被控任教期間性侵、猥褻多名女學生，其中2名受害學生追訴期未過，經市府與學校告發，台南地院審...

台中噁男門外狂盯妙齡女 闖空門猛剪碎她5件內褲

台中陳姓男子愛慕附近1名年輕女鄰居，多次趁一早6點多在她門外窺視，又見她不在家期間剪斷大門監視器侵入，闖進屋內再拿剪刀亂...

國小校長涉性騷30年已停職 性平調查結果最快下月出爐

南投縣劉姓國小校長被爆長期性騷擾女學童遭調查，他卻透過關係向家長、縣府施壓企圖掩蓋事實，遭監察院糾舉。南投縣性平會依據新...

北市公館色狼老闆落網了！他偷拍少女員工如廁 不雅照疑遭刪除

台北市公館商圈一間美式漢堡店驚傳偷拍案，鄭姓老闆涉嫌多次騷擾女員工，還在廁所架設手機偷拍，有4名被害人陸續報案，轄區警方...

見朋友女友借住吃藥熟睡 台中男凍未條洩慾被抓包

台中市陳姓男子在去年初將住處借給朋友的女友住，陳見友人的女友吃了安眠藥熟睡，起了歪念，趁機性侵女子。女子直至當天中午起床...

台版熔爐案狼師竟干擾調查遭停職 最快下月完成報告

南投縣劉姓國小校長被爆長期性騷擾女學童遭調查，他卻企圖透過關係向家長、縣府施壓企圖掩蓋事實，遭監察院糾舉。南投縣性平會依...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦