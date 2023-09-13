國小校長涉性騷30年已停職 性平調查結果最快下月出爐

南投縣已被停職的劉姓校長涉長期性騷擾學生，受害者陸續出現，控訴被害經過。圖／立委蔡培慧提供 南投縣劉姓國小校長被爆長期性騷擾女學童遭調查，他卻透過關係向家長、縣府施壓企圖掩蓋事實，遭監察院糾舉。南投縣性平會依據新修訂性平法，5日已停止劉的校長職務。縣府表示， 依規定性平會調查4個月完成，最快下月就會作出結案報告。

劉姓校長被控性騷擾時間長達30年，6月初首名受害人出面揭露當年遭性騷擾經過，縣府和南投地檢署展開調查，被害人及家屬成立群組，鼓勵更多受害人站出來。

縣府要求劉姓校長休假靜待調查，他請假期間，仍未確實離開校園，反而透過民代施壓學生家長和縣府，監察院依職權提案糾舉審查決定，移送教育部依法處理。

縣府表示，外界質疑為何不將劉姓校長停職？主因為校長不受教師法規範，得依教育人員任用條例，教師被調查可以勒令停職，但校長卻沒有相關規範，8月性平法修法後校長適用新規定，縣府已在9月5日祭出停職處分。

縣議員林儒暘說，劉在性騷擾案爆發後，還透過友人老師聯絡當事人，根本目無法紀，受託接觸當事人的老師也被縣府停職處分，並接受調查；有民眾陳情是受害者，但得確實檢舉，才能進入調查程序。

這起校園性騷擾案從6月起調查，依規定4個月要完成，縣府表示，最快下月性平會就會作出調查報告，但因牽涉案件長達30年，如果還有受害者，可向性平會或人本基金會舉發，過程保密。

南投地檢署表示，檢方6月便與警方成立專案小組展開調查，因當事人多、時間久遠，依程序進行，盼能釐清案情，讓全案水落石出。