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北市公館色狼老闆落網了！他偷拍少女員工如廁 不雅照疑遭刪除

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市公館商圈一間美式漢堡店驚傳偷拍案，鄭姓老闆涉嫌多次騷擾女員工，還在廁所架設手機偷拍，有4名被害人陸續報案，轄區警方獲悉報請檢察官指揮偵辦，今天持拘票、搜索票逮人，鄭男在住處無反抗就逮，警方查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦，並建請檢方聲押。

據了解，該間美式漢堡店位處汀州路三段2樓，被害少女是餐廳工讀生，本月6日晚上6點多在店內上廁所時發現老闆躲在門縫偷看，打開廁所門發現他就蹲在門口，還嚇一跳，感覺怪異向前同事詢問，才知道老闆會偷摸屁股甚至偷拍報警。

少女在母親陪同下製作筆錄，事後也透過朋友在臉書社團「爆料公社」發文稱，「實在是太過分太變態了，台北市公館商圈汀州路三段商圈某美式餐廳，老闆用手機偷拍廁所，性騷擾、偷摸屁股、藉機貼很近偷頂、店內工讀生（均未成年少女），還被員工親眼抓包在人家上廁所的時候蹲在門縫偷看」，強調受害者不只一名。

事件曝光後，警方接獲4名被害者報案，由於事涉未成年少女，報請檢察官指揮偵辦，確認犯嫌鄭男（30歲）身分，今天早上9點多持拘票、搜索票至他北市大安住處逮人，隨後帶他至公館的餐廳搜索，查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪移送法辦，並建請檢方聲押。

據悉，老闆鄭男沒有前科，接手經營該間美式漢堡店約三年，由於自己一個人顧店，會再應徵女工讀生端盤子，因「起色心」才對員工下手。他警詢時坦承偷拍，但警方查看手機相簿沒發現不雅照，懷疑被刪除，將請市刑大科偵隊還原資料。

北市公館商圈一間美式餐廳鄭姓老闆被指控涉嫌偷拍多名女員工上廁所，被害人提供老闆架設手機偷拍畫面佐證，警方今天持拘票、搜票逮人，查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪移送法辦。圖／取自臉書「爆料公社」
北市公館商圈一間美式餐廳鄭姓老闆被指控涉嫌偷拍多名女員工上廁所，被害人提供老闆架設手機偷拍畫面佐證，警方今天持拘票、搜票逮人，查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪移送法辦。圖／取自臉書「爆料公社」
北市公館商圈一間美式餐廳鄭姓老闆被指控涉嫌偷拍多名女員工上廁所，被害人提供老闆架設手機偷拍畫面佐證，警方今天持拘票、搜票逮人，查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪移送法辦。圖／取自臉書「爆料公社」
北市公館商圈一間美式餐廳鄭姓老闆被指控涉嫌偷拍多名女員工上廁所，被害人提供老闆架設手機偷拍畫面佐證，警方今天持拘票、搜票逮人，查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪移送法辦。圖／取自臉書「爆料公社」

廁所 老闆 偷拍 性騷擾

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