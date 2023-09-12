北市公館色狼老闆落網了！他偷拍少女員工如廁 不雅照疑遭刪除

台北市公館商圈一間美式漢堡店驚傳偷拍案，鄭姓老闆涉嫌多次騷擾女員工，還在廁所架設手機偷拍，有4名被害人陸續報案，轄區警方獲悉報請檢察官指揮偵辦，今天持拘票、搜索票逮人，鄭男在住處無反抗就逮，警方查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦，並建請檢方聲押。

據了解，該間美式漢堡店位處汀州路三段2樓，被害少女是餐廳工讀生，本月6日晚上6點多在店內上廁所時發現老闆躲在門縫偷看，打開廁所門發現他就蹲在門口，還嚇一跳，感覺怪異向前同事詢問，才知道老闆會偷摸屁股甚至偷拍報警。

少女在母親陪同下製作筆錄，事後也透過朋友在臉書社團「爆料公社」發文稱，「實在是太過分太變態了，台北市公館商圈汀州路三段商圈某美式餐廳，老闆用手機偷拍廁所，性騷擾、偷摸屁股、藉機貼很近偷頂、店內工讀生（均未成年少女），還被員工親眼抓包在人家上廁所的時候蹲在門縫偷看」，強調受害者不只一名。

事件曝光後，警方接獲4名被害者報案，由於事涉未成年少女，報請檢察官指揮偵辦，確認犯嫌鄭男（30歲）身分，今天早上9點多持拘票、搜索票至他北市大安住處逮人，隨後帶他至公館的餐廳搜索，查扣犯案用手機一支，警詢後依性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪移送法辦，並建請檢方聲押。

據悉，老闆鄭男沒有前科，接手經營該間美式漢堡店約三年，由於自己一個人顧店，會再應徵女工讀生端盤子，因「起色心」才對員工下手。他警詢時坦承偷拍，但警方查看手機相簿沒發現不雅照，懷疑被刪除，將請市刑大科偵隊還原資料。