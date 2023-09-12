遊艇大亨性侵被通緝 拒捕遭逮

「遊艇大亨」張志傑涉犯乘機性交等罪被判刑九年，他去年畏罪潛逃被通緝，警方圍捕逮人，張男企圖拔槍遭壓制、上銬。記者蕭雅娟／翻攝 「遊艇大亨」張志傑涉犯乘機性交等罪被判刑九年，他去年畏罪潛逃，被發布三起通緝；台北市警士林分局到淡水區圍捕逮人，張一度摸腰間槍枝企圖駁火拒捕被及時壓制，搜出二把槍，解送歸案，入監執行。

五十一歲張志傑在軍情局服務廿年，曾派駐美國、法國、墨西哥，中校退役後創立幸福遊艇公司，名下遊艇出現在多部偶像劇中，在遊艇界被稱為「遊艇大亨」，綽號「張約翰」；逃亡前曾以二八○萬元賣掉一艘法國製三十九呎豪華大型雙體帆船。

張二○一七年間曾撿屍酒醉女子性侵，獲緩刑卻不知悔改，同年底在錢櫃下藥性侵女子，遭依乘機性交罪判刑四年二月；二○一八年再對另名女子下藥未遂，遭依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑六年，二案定應執行刑九年。

張經檢方保護管束，從二○一八年六月起七年，每日至士林分局社子派出所報到，去年六月他判決九年徒刑後逃亡，遭撤銷緩刑通緝，另有毒品勒戒通緝和侵占罪通緝。

警方查出張男除了原女友，又在夜店結交廿三歲女子，讓女方租屋供自己躲藏，打點生活起居，屋內架設脫逃繩索，備有迷彩偽裝服，準備隨時逃亡。

士林警方本月五日在淡水山區產業道路埋伏，趁張男返家攔截逮人，張企圖逃跑，手摸向腰間時被四名刑警撲上擒抱壓制，身上起獲一把克拉克手槍、十一顆子彈；住處搜出一把改造掌心雷手槍、五顆子彈，藍波刀、登山刀、電擊器、防彈背心等證物。張被解送後遭撤銷緩刑的強制性交案，入監執行，槍砲罪嫌另案移送，租屋女子涉藏匿人犯罪嫌送辦。