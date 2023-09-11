遊艇大亨下藥性侵判9年逃亡成通緝犯 拔槍對警遭壓制狼狽落網
有「遊艇大亨」稱號的男子張志傑，在錢櫃對女子下藥性侵，遭因乘機性交等罪判刑9年，去年6月起張男畏罪潛逃遭通緝。士林警分局專案小組埋伏多日，在淡水山區產業道路圍捕到案，一度張男還準備拔槍射擊，警方火速壓制取走其腰間手槍，共計查獲克拉克手槍、改造掌心雷手槍等證物，全案依法歸案、發監執行。
張志傑綽號張約翰，經營幸福遊艇公司，被遊艇界人稱「遊艇大亨」，但他曾2017年間撿屍酒醉女子，並於在大佳河濱公園性侵得逞，此案獲緩刑卻不知悔感，當年12月又在錢櫃下藥性侵另名女子，遭依乘機性交罪判刑4年2月，2018年1月又對另名子下藥未遂，遭依欺瞞使人施用三級毒品等罪判刑6年，2案定應執行刑9年。
士林警分局指出，台北地檢署檢察官命令自2018年6月起至2025年6月止，張男應至住居所轄區派出所登記報到，他卻在去年6月遭重判9年後畏罪潛逃，未按時至本分局報到，遭發布強制性交、毒品及侵占等案通緝。
士林警分局今指出，專案小組埋伏、跟監數月，本月初發現張男出現在淡水山區產業道路，立即上前圍捕，從腰間準備拔槍射擊，警方迅速擒抱壓制在地，取出其腰間的拉克手槍1把、子彈11顆，並在到他藏匿處所，發現他在窗邊架設脫逃繩索，共起獲散裝的改造掌心雷手槍1把、子彈5顆、藍波刀1把、登山刀1把、瑞士刀1把、電擊器1只、防彈背心、迷彩偽裝服1套及逃生用繩索1捆等證物。
全案依強制性交等罪嫌解送歸案，並依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，並已發監執行中。士林分局呼籲，槍枝嚴重影響民眾生命、身體及財產安全，將持續打擊犯罪、檢肅槍枝。
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