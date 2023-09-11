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餐廳老闆涉偷拍、性騷擾 4女員工報案
台北市公館商圈一家美式餐廳鄭姓負責人，昨被爆料涉嫌多次偷拍、性騷擾店內未成年女工讀生，還「蹲在門口」偷窺；一名十七歲少女日前由家長陪同報案後，又陸續有三人出面指控。轄區台北市中正警二分局表示，鄭男涉犯性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪，報請檢方偵辦。
據了解，被害少女到該餐廳打工，本月六日晚上六時許在店內上廁所時發現老闆躲在門縫偷看，詢問前同事得知老闆曾對其他人性騷，還曾架手機偷拍，報警處理。
警方八時許獲報到場，詢問鄭男時他坦承有偷拍，經同意查看手機，卻沒有發現不雅照片。少女懷疑不雅照已經被刪除，員警在店內待了半小時，告知雙方權益後離去。
少女下班回家後仍無法釋懷，向母親哭訴，母親立刻帶她至住家附近新北永和警分局秀朗派出所報案；少女警詢時情緒波動大，近三小時才做完筆錄，也提供雙方ＬＩＮＥ對話照片佐證。
少女說，發現老闆在門縫偷看，打開廁所門發現他就蹲在門口，嚇了一跳，向前同事詢問，才知老闆會偷摸屁股甚至偷拍，事後也提供警方前同事資料，指前同事有老闆偷拍影片和照片。
永和警方受理後依單一窗口再轉至北市中正警二分局，接著陸續又有三名前員工報案「被偷拍」，提供蒐證影像，包括鄭男手機放在廁所制高點向下偷拍，及手機放在廁所門下通風口朝內偷拍畫面。
中正警二分局表示，七日凌晨接獲轉報，針對當事人指控立刻追查，已掌握犯嫌身分，今天報請檢察官指揮，朝性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦。
據了解，目前有四名被害者報案，初步釐清一個多月內至少五人遭偷拍，期間不少人相繼離職；由於餐廳在網上應徵工讀生僅限女生，餐廳廁所是顧客跟員工共用，不排除更多人受害。
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