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餐廳老闆涉偷拍、性騷擾 4女員工報案

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

台北市公館商圈一家美式餐廳老闆被指控涉嫌偷拍多名女員工上廁所，被害人提供老闆持手機偷拍畫面佐證。圖／取自臉書「爆料公社」
台北市公館商圈一家美式餐廳老闆被指控涉嫌偷拍多名女員工上廁所，被害人提供老闆持手機偷拍畫面佐證。圖／取自臉書「爆料公社」
台北市公館商圈一家美式餐廳鄭姓負責人，昨被爆料涉嫌多次偷拍性騷擾店內未成年女工讀生，還「蹲在門口」偷窺；一名十七歲少女日前由家長陪同報案後，又陸續有三人出面指控。轄區台北市中正警二分局表示，鄭男涉犯性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪，報請檢方偵辦。

據了解，被害少女到該餐廳打工，本月六日晚上六時許在店內上廁所時發現老闆躲在門縫偷看，詢問前同事得知老闆曾對其他人性騷，還曾架手機偷拍，報警處理。

警方八時許獲報到場，詢問鄭男時他坦承有偷拍，經同意查看手機，卻沒有發現不雅照片。少女懷疑不雅照已經被刪除，員警在店內待了半小時，告知雙方權益後離去。

少女下班回家後仍無法釋懷，向母親哭訴，母親立刻帶她至住家附近新北永和警分局秀朗派出所報案；少女警詢時情緒波動大，近三小時才做完筆錄，也提供雙方ＬＩＮＥ對話照片佐證。

少女說，發現老闆在門縫偷看，打開廁所門發現他就蹲在門口，嚇了一跳，向前同事詢問，才知老闆會偷摸屁股甚至偷拍，事後也提供警方前同事資料，指前同事有老闆偷拍影片和照片。

永和警方受理後依單一窗口再轉至北市中正警二分局，接著陸續又有三名前員工報案「被偷拍」，提供蒐證影像，包括鄭男手機放在廁所制高點向下偷拍，及手機放在廁所門下通風口朝內偷拍畫面。

中正警二分局表示，七日凌晨接獲轉報，針對當事人指控立刻追查，已掌握犯嫌身分，今天報請檢察官指揮，朝性騷擾、性剝削、妨害秘密等罪偵辦。

據了解，目前有四名被害者報案，初步釐清一個多月內至少五人遭偷拍，期間不少人相繼離職；由於餐廳在網上應徵工讀生僅限女生，餐廳廁所是顧客跟員工共用，不排除更多人受害。

性騷擾 未成年 檢察官 偷拍

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