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國中少女每周遭生父侵害 網友聽她訴苦揭發狼父惡行

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名單親爸和前妻生有一對雙胞胎姊妹，妹妹由爸爸獨自扶養，但女兒就讀國小期間，這名父親卻趁女兒熟睡時，潛入房間侵害得逞，女兒後來將經過告訴陳姓網友，陳男報警後才揭發狼父惡行，高雄地院審理後，法官計算單親爸至少指侵女兒49次，依成年人故意對兒童、少年犯乘機性交罪，判刑5年。

判決指出，這名單親爸2008年時和前妻離婚，雙胞胎女兒由夫妻倆分別扶養，原本爸爸單獨養育姊姊，等到么女長到6歲後，也將么女接回一起生活。

結果這名父親卻被控從2020年1月起，會趁么女熟睡時，偷偷潛入女兒房間，拉開女兒內褲指侵得逞，等到女兒升上國中後還繼續犯行，接連趁女兒睡覺時闖入房間指侵，么女明知道父親對她猥褻，仍只能隱忍。

直到前年2月，么女認識陳姓網友，向陳男吐露遭父親侵害的經過，陳男聽聞網友的闡述，隨即通報警方，前鎮警分局獲報後，立即將受侵害的少女帶去醫院檢查，確認少女的處女膜有0.5公分的陳舊性裂傷，立即將單親爸帶回偵辦。

檢警偵辦時，根據么女的說法，在她就讀國小期間，父親至少指侵6次，升上國中後直到警方接獲通報，也被父親侵害43次，1年被父親以每周1次頻率指侵，累計49罪，檢方偵結後，依成年人故意對兒童、少年犯乘機性交罪起訴。

高雄地院審理時，單親爸卻辯稱是幫女兒檢查下體分泌物，他的辯護人則稱處女膜陳舊性裂傷造成原因很多，沒辦法證明是父親造成，而且女兒鑑定也沒有創傷後壓力症候群，陳述內容恐與事實不符。

但法官發現，少女和姊姊感情要好，姊姊作證時曾稱「妹妹曾經告訴我，爸爸利用她深夜熟睡時，有用手指去摸下體，也有用手指插入陰道，大概跟我說過5次，情緒上都很不開心」、「而我妹妹是個很活潑的人，很少有不開心的情緒」。

法官認為，雖然少女沒有創傷後壓力症候群，但被害人對於遭侵害的身心反應未必相同，創傷後壓力症候群與是否曾遭受性侵害並無必然關聯性，不可因少女鑑定無創傷後壓力症候群，就推論少女未遭性侵的事實。

法官最後根據姊妹兩人說法，認為單親爸女兒並沒有誣指父親的理由，綜合事證後，依據少女證詞，認定單親爸從2020年1月起至隔年2月間，以每周1次頻率指侵么女，依成年人故意對兒童、少年犯乘機性交罪共49罪，合併判刑5年。可上訴。

高雄一名少女遭生父指侵多次，後來將經過向陳姓網友訴苦，透過外人幫忙成功揭發狼父惡行。示意圖／本報資料照
高雄一名少女遭生父指侵多次，後來將經過向陳姓網友訴苦，透過外人幫忙成功揭發狼父惡行。示意圖／本報資料照

創傷後壓力症候群

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