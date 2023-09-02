台南6旬男子性侵國中女網友 下跪道歉引師生疑東窗事發

年近60歲的王姓男子，經臉書認識國中女網友，前年10月間相約在某國小見面，乘機由後方熊抱後，將她推往司令台後方，將手伸進褲裙及內褲內性侵得逞，女學生驚嚇過度不知所措，事隔2天王下跪道歉，路過老師發現報警，台南地院認他犯成年人對少年犯強制性交罪處4年6月。

王僅坦承強制猥褻，否認強制性交。他表示，僅牽女學生的手搭她的肩膀，否認性侵。同時拒絕提供雙方透過通訊軟體交談的任何紀錄。

經警方提出女學生提供雙方通訊軟體對話紀錄，發現案發後，王屢次向女學生道歉，他才改口說，向她道歉是因為，他有從後面環抱她，可能有稍微碰觸到胸部。之後警方撥放現場監視錄影畫面給他觀看，他又坦承有對女學生擁抱、摸頭及搭肩行為，聲稱「有經過她同意」。

女學生指出，他前一天在LINE上有說要找她，10月6日下午5時20分許，她下車走到國小的腳踏車停車場，準備騎電動腳踏車回家時，他突然出現在停車場門口並叫她，拿一盒葡萄乾給她，在學校裡到處走走聊天。

她表示，後來走到司令台後面時，他突然用一隻手搭住她的肩膀，另一隻手摸她的下體，把手指伸了進去。她當時嚇到了所以沒有反抗，當時整個僵住了也說不出話，過程中另隻手則隔著衣服揉其胸部。事後他有跟她說「對不起」，她快步走到停車場，騎電動腳踏車離開了。

事隔2天，王到停車場等候，看到她欲騎腳踏車回家，叫住她且手持一紙袋交給她，並向她下跪，請求她原諒，剛好該校老師經過發現有異，向前查看並詢問發生何事，王看到有人前來關切，擔心東窗事發，即騎機車離去。

台南地院勘驗國小監視錄影畫面，可見王伸左手搭女學生左側肩膀，旋由後方環抱她，並將她推往司令台後方，繼續由後方環抱女學生；此時王後背靠在司令台後方牆面，起初以左手環抱在女學生頸部至肩膀部位，之後左手往下移動並有輕微滑動，且後續王多次有環抱、碰觸、撫摸女學生舉動。