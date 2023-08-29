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21歲男假街訪 性侵恐嚇遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

男子街頭搭訕女子做街訪挑戰給獎金，二名女子上當，分別被帶到車上、旅館猥褻、性侵。示意圖非本案。圖／本報資料照片
男子街頭搭訕女子做街訪挑戰給獎金，二名女子上當，分別被帶到車上、旅館猥褻、性侵。示意圖非本案。圖／本報資料照片
廿一歲郭姓男子自稱成人直播平台ＳＷＡＧ街訪特派員，在台北街頭搭訕女子，佯稱十八禁街訪挑戰，三分鐘讓他有生理反應就可拿獎金。二名女子上當，分別被帶到車上、旅館猥褻、性侵，事後還遭郭持影片恐嚇勒索。士林地檢署依強制性交等罪嫌起訴郭男。

據調查，郭男年紀輕輕已是詐欺慣犯，他用相同話術誘騙女子至密閉空間下手性侵，第一起案件正在台北地院審理中，沒想到他又用相同手法連犯二起案件。

檢方起訴指出，今年一月九日，郭男在北市長安東路搭訕女子，自稱ＳＷＡＧ街訪特派員，若女子接受採訪就可拿獎金，女子誤信跟著上車，郭男隨即佯稱手摸生殖器三分鐘，讓他有生理反應就是挑戰成功拿獎金。

郭男涉嫌強行握住女子手摸下體，女子認為這與街訪內容不同，嚴詞拒絕，郭男才罷手。郭男犯案時以行車記錄器錄影，事後恫嚇女子，街訪影片若要打馬賽克須付款，恐嚇取財得手四千元。

今年二月郭再度犯案，在南京西路某超商前搭訕另名女子，同樣自稱成人影片付費平台主持人，正在做街訪挑戰給獎金，話術升級為「錄影且成功讓他勃起獎金六萬元，未錄影也可獲一萬元」，將被害女子帶往旅館後，改口佯稱拍「假的做愛影片」可獲八萬元，涉嫌違反女子意願，強制性交得逞，事後恫嚇稱要刪影片須付六千元違約金。

兩名女子遭侵害後擔心影片外流，陸續報案求助，檢警依被害人供詞、通訊軟體Instagram對話內容、匯款紀錄等，認定郭男涉犯加重強制猥褻、加重強制性交、恐嚇取財罪等嫌，依法起訴。

影片 恐嚇 猥褻

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