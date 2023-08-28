補習班狼師假冒學生IG 涉逼少女拍開腿裸照遭訴

一名少女日前在IG遭同學傳訊息騷擾「脫內衣、脫褲子、腿打開」要求拍裸照，少女拒絕自拍猥褻影像，報警求助。警方追查，這個IG帳號根本不是少女同學，藏鏡人竟是少女的補習班指導老師蘇姓男子，士林地檢署日前偵結，依兒少性剝削條例起訴狼師。

起訴指出，20多歲蘇男在北部一家補習班擔任少女的指導老師，去年9月間在IG 假扮成少女的同學，誘使少女追蹤他的帳號，蘇男隨後傳訊息騷擾少女「妳答應我的東西呢、脫衣服、脫內褲腿打開、都要有全身＋臉、影片拍穿回去的」逼拍裸照。

少女拒絕自拍猥褻照片供對方觀覽，並報警提告。警方追查，帳號登入位置、IG 輸入搜尋關鍵字演算法等，皆指出並非少女的同學涉案，而是補習班老師蘇男所為。檢察官偵結，認定蘇男涉犯以違反本人意願之方法使少年拍攝為褻照片未遂罪嫌起訴。