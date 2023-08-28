假裝街訪拿獎金、搭訕挑戰3分鐘硬起來 詐欺慣犯因這兩事遭訴

詐欺慣犯郭姓男子自稱成人直播平台SWAG街訪特派員，在台北市街頭搭訕女子，聲稱正在做18禁街訪和街訪挑戰，3分鐘用嘴或手讓他硬起來，挑戰成功拿獎金。郭男涉分別帶2名女子到車上、旅館，行騙中錄影，猥褻、性侵女子等逞，事後拒絕支付獎金。2女子擔心影片外流提告，檢方偵結，依強制性交、恐嚇取財等罪嫌起訴。

起訴指出，21歲郭男今年1月9日在北市長安東路前搭訕Ａ女，自稱SWAG街訪特派員，正在做18禁問題街訪，只要接受幾分鐘採訪，即可獲得數千元獎金。Ａ女誤信跟著郭男上車，郭男竟開啟行車記錄器錄影，涉詐Ａ女，用手摸他的生殖器，3分鐘有生理反應就可拿獎金，隨即脫褲子，強行握住Ａ女的手摸他生殖器，又摸Ａ女大腿。

Ａ女認為和街訪內容不同，當場嚴詞拒絕，郭男才罷手。郭男便向Ａ女討IG帳號，佯稱晚上會傳影片給她，並匯入街訪獎金，Ａ女大等了一夜，沒收到獎金，更擔心影片外流，聯繫郭男。不料，郭男涉恐嚇恫稱，如果要全程打馬賽克，須匯款4千元，Ａ女心生畏懼匯款4千元。

今年2月7日郭男變本加厲，在北市南京西路某超商前搭訕Ｂ女，以同樣挑戰獎金手法詐騙，這次稱「沒錄影有勃起獎金3萬元，錄影且成功勃起獎金6萬元，未錄影也可獲1萬元」只有牽手抱抱影片處理，辨識不出身分。

郭男帶著Ｂ女到旅館房間後，改口說用手機拍「假的做愛影片」獎金8萬元，隨即違反Ｂ女意願，要求脫衣、性侵等逞。郭男涉騙Ｂ女影片會打馬賽克、聲紋處理再上傳，且先匯款4萬元，Ｂ女同樣未取得獎金。這次郭男稱，手機不見拒絕支付獎金，Ｂ女須支付6千元違約金，Ｂ女沒付款直接報警求助。