快訊

女教師因說了句「我們日本」 慘遭網爆並被迫辭職

軍工股及半導體族群接棒 台股開高震盪收盤小漲27點收16,509點

郭台銘宣布參選 游淑慧引老殘遊記嘆「人人營私則天下大亂」

假裝街訪拿獎金、搭訕挑戰3分鐘硬起來 詐欺慣犯因這兩事遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐欺慣犯郭姓男子自稱成人直播平台SWAG街訪特派員，在台北市街頭搭訕女子，聲稱正在做18禁街訪和街訪挑戰，3分鐘用嘴或手讓他硬起來，挑戰成功拿獎金。郭男涉分別帶2名女子到車上、旅館，行騙中錄影，猥褻、性侵女子等逞，事後拒絕支付獎金。2女子擔心影片外流提告，檢方偵結，依強制性交、恐嚇取財等罪嫌起訴。

起訴指出，21歲郭男今年1月9日在北市長安東路前搭訕Ａ女，自稱SWAG街訪特派員，正在做18禁問題街訪，只要接受幾分鐘採訪，即可獲得數千元獎金。Ａ女誤信跟著郭男上車，郭男竟開啟行車記錄器錄影，涉詐Ａ女，用手摸他的生殖器，3分鐘有生理反應就可拿獎金，隨即脫褲子，強行握住Ａ女的手摸他生殖器，又摸Ａ女大腿。

Ａ女認為和街訪內容不同，當場嚴詞拒絕，郭男才罷手。郭男便向Ａ女討IG帳號，佯稱晚上會傳影片給她，並匯入街訪獎金，Ａ女大等了一夜，沒收到獎金，更擔心影片外流，聯繫郭男。不料，郭男涉恐嚇恫稱，如果要全程打馬賽克，須匯款4千元，Ａ女心生畏懼匯款4千元。

今年2月7日郭男變本加厲，在北市南京西路某超商前搭訕Ｂ女，以同樣挑戰獎金手法詐騙，這次稱「沒錄影有勃起獎金3萬元，錄影且成功勃起獎金6萬元，未錄影也可獲1萬元」只有牽手抱抱影片處理，辨識不出身分。

郭男帶著Ｂ女到旅館房間後，改口說用手機拍「假的做愛影片」獎金8萬元，隨即違反Ｂ女意願，要求脫衣、性侵等逞。郭男涉騙Ｂ女影片會打馬賽克、聲紋處理再上傳，且先匯款4萬元，Ｂ女同樣未取得獎金。這次郭男稱，手機不見拒絕支付獎金，Ｂ女須支付6千元違約金，Ｂ女沒付款直接報警求助。

警方調查，郭男非SWAG公司員工，且郭男到案後坦承搭訕女子，且有收到匯款4千元打馬賽克費用，另有要求6千元違約金。士林地檢署偵結，認定郭男涉犯加重強制猥褻、加重強制性交、恐嚇取財罪嫌，依法起訴，且5年內故意犯罪，累犯建請加重其刑。

示意圖非本案。圖／本報資料照片
示意圖非本案。圖／本報資料照片

恐嚇 性侵 詐騙

延伸閱讀

IKEA設計師涉重製丁丁藝術塗鴉作品 掛家具展間侵權遭訴

另類仗義？他見酒駕者移車肇禍 不識對方竟為頂罪同遭訴

開發新竹神去村A走1.55億 圓方創新前董座夫婦遭訴

電子零件商老董代操作美股 與妻合謀挪3億公款炒股遭訴

相關新聞

假裝街訪拿獎金 搭訕挑戰3分鐘硬起來 因這兩件事遭訴

詐欺慣犯郭姓男子自稱成人直播平台SWAG街訪特派員，在台北市街頭搭訕女子，聲稱正在做18禁街訪和街訪挑戰，3分鐘用嘴或手...

她生日喝一杯熱巧克力昏睡醒來全裸 攝影師在背後正想做這件事

徐姓男子3年前約女網友拍音樂專輯封面，在熱巧克力中下藥迷姦得逞，徐想以肛交再滿足性慾，驚動女網友報警提告，一、二審依藥劑...

台中裸女跑洗衣店求助...原來是被男客性暴力與強拍裸照

台中市楊姓男子與一名女子約好租屋處性交易，未料楊男在交易過程粗暴，女子拒絕欲打電話求助時，楊掐住女子脖子性交得逞，甚至拍...

新北男單戀對面妙齡女鄰居 藉口送便當上門強抱挨告

新北市柯姓男子暗戀對門妙齡女鄰居，去年登門按鈴以送便當為藉口，趁女鄰居應門而出之際，強行環抱撫摸，女鄰居被柯男突如其來舉...

新北高中師超商內突擁抱親吻畢業女學生 挨告辯：不是故意的

新北市某高中卓姓教師今年初與畢業女學生相約在超商用餐區聊天時，無預警突然擁抱還親吻女學生額頭及嘴巴，女學生頓時嚇得不知如...

台中變態補教狼師約男童回家溫書 半夜脫褲抓鳥猛襲臀

台中連姓補習班數學老師教書時間朝多名國小男童身狼爪，曾脫褲抓下體、用生殖器頂，法院痛斥他「近乎強制性交」依6個加重強制猥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦