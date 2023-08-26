台中變態補教狼師約男童回家溫書 半夜脫褲抓鳥猛襲臀

台中連姓補習班數學老師教書時間朝多名國小男童身狼爪，曾脫褲抓下體、用生殖器頂，法院痛斥他「近乎強制性交」依6個加重強制猥褻罪判7年6月；事後又有受害男童出面指控，表示連假借準備會考約回家過夜，凌晨遭脫褲掏生殖器、襲臀，法院再依強制猥褻罪判他2年，可上訴。

台中市社會局2020年7月19日就公告連男2018年至2021年4月對補習班內8名學生不當體罰、性騷擾及不適當行為，查證屬實；當時多名男童指控遭連脫褲撫摸生殖器，或用自己下體去頂對方臀部，雖然沒有進去但自己肛門痛了好幾天。

台中地院依6個對未滿14歲男子強制猥褻罪判他4年6月，上訴台中高分院則認為，連男部分的犯行「已近乎強制性交」，造成男童心裡嚴重受創，撤銷改重判他7年6月。

後又有受害男童出面提告，檢警查出連男（36歲）2019年5月3日以「會考將至，要幫學生加強學業」為由約少年回家過夜，連卻趁他晚上洗澡時企圖闖入，又命少年穿他的褲子、睡同一張床上，凌晨趁他熟睡就掏出少年生殖器，對方驚醒翻身抵抗連仍不罷休強行摸臀。

後來少年不斷堅持說「不要用我」，連這才停手，學生事後向家長告知曝光，更因為害怕再也不敢到該補習班上課。

檢方訊時，連否認犯行，辯稱是為了鬧少年才脫他褲子但沒有摸生殖器、臀部，凌晨4點又脫他褲子是為了叫他起床，打算凌晨5點開始複習課業。但少年指證歷歷，家長也稱少年案發後很緊張表示「那位老師在他睡覺時脫褲子，讓他露出生殖器的變態行為」。

檢方也發現，連事後打9通電話給少年都沒接，又傳「剩下沒幾天了，我當然希望一起睡」、「但是我信用破產了，我也不想吵你」等；其他同學也說，連和男學生打鬧時，會將手放到他們生殖器上。