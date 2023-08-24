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命根被剪斷沖馬桶！女友懷疑劈腿準備迷藥泡麵 他醒來生殖器剩1.5公分

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化越南籍馮姓女子懷疑黃姓男友出軌由愛生恨，在花雕雞泡麵摻入安眠藥迷昏黃，拿剪刀狠狠剪斷他陰莖，還將斷肢丟進馬桶沖掉，導致黃殘餘生殖器剩1.5公分，無法性交、勃起，馮自首坦承，提精神抗辯、情堪憫恕再求減刑，法院一、二審不採信，均依重傷罪判她5年，可上訴。

檢警調查，馮女懷疑黃姓男友和其他女子曖昧，2021年3月30日煮了1碗花雕雞泡麵還將5顆安眠藥磨碎摻入給他吃，當晚11點多馮確認黃熟睡竟拿廚房剪刀，直接將黃的生殖器狠狠剪斷，並將剪斷的陰莖丟入馬桶沖掉，馮女作案後隨即向警方自首。

經警方通知救護車前往救援，將黃男送醫急救但殘餘的陰莖程度僅剩下1.5公分，已無法正常性交或使他人受孕，而達重傷程度，警方也在場查扣作案用剪刀、安眠藥。

彰化地院一審時，馮女坦承不諱，和黃男指證相符，並有扣案物、醫院傷勢可佐；彰院認為，陰莖是男性生殖器，以剪刀剪斷易造成毀敗、嚴重減損生殖機能結果，馮女剪下還丟進馬桶沖走，斷絕黃男一至可能，具重傷害故意。

彰院審酌，馮女主動到派出所報案，員警到場見黃男全身是血意識不清，認定馮女符合自首予以減刑；另馮女偵查時坦承，有錄到黃男和其他女人講話的聲音，她聽到心情不好，但黃又一直不承認，自己就很恨、很想傷害他。

馮女還說，剪他陰莖時黃男喊痛，當下很心軟想要放開，但自己又心痛想起聽到的錄音，黃還考慮跟那女子在一起要拋棄她，所以就不考慮了直接剪掉。

彰院認為馮女並無辨識能力下降，彰院並引用德國哲學家尼采在愛戀俄羅詩人莎樂美而心碎後，寫下哲學巨作「查拉圖斯特拉如是說」內文「仇恨不是罪過，也並非不道德」、「不要壓抑痛苦，接受它...但不要忘記把它變成一股能讓你生命更有深度的力量」。

彰院認為，馮遭遇逆境不思理性，未選擇自我成長，以最下策方式傷害黃男，難認情堪憫恕，依重傷罪判她5年。

馮女不服上訴，仍主張依精神狀態符合刑法第19條減刑、刑法第59條情堪憫恕減刑，台中高分院二審認為不適用，且一審量刑妥適，予以駁回。

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黃男慘遭馮姓女友剪斷生殖器送醫搶救後剩下1.5公分。圖／報系資料照
黃男慘遭馮姓女友剪斷生殖器送醫搶救後剩下1.5公分。圖／報系資料照

馬桶 陰莖 自首

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