北市警官驚傳性侵酒店妹 蔣萬安獲悉震怒：屬實絕不寬貸

根據《鏡週刊》報導，去年底一名北市警局林姓員警，休假時與2名同僚接受建商招待，前往大安區酒店喝花酒，甚至將小姐帶出場，並涉嫌猥褻、性騷。甚至事後還傳出林姓員警多次騷擾這名酒店小姐，酒店小姐不堪其擾向相關單位檢舉。北市警局督察室調查後，已將3人記過，林警也調離現職。

據了解，台北市長蔣萬安獲悉後震怒，並表示北市府會配合檢調、毋枉毋縱，對妨害性自主絕對零容忍，若屬實絕不寬貸。

由於近期又有媒體爆料，指林姓員警不僅性騷，還疑似有性侵，全案已於7月20日將林姓警官移送台北地方檢察署。

台北市警察局督察室表示，關於林姓員警今年1月3日遭檢舉，非因公涉足不妥當場所，經主動調查違反警紀屬實，核予記過二次，並調整服務單位；惟當時因檢舉人不願接受督察人員訪詢，致未能進一步深入查證。

至於另衍生林姓員警涉嫌妨害性自主部分，督察室已於本年7月7日受理該案旋即主動查處，並報請台北地方檢察署檢察官指揮偵辦，全案於7月20日將林姓員警移送台北地方檢察署，本局將等偵結情形，擬議相關人員的行政及考監責任。

北市警察局強調，對於員警違法（紀）行為，向來秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度與決心查辦，對違反法令之員警將從嚴查處，以淨化警察陣容。